El repartiment de multes a València: 465 per dia a automobilistes, 3 per dia a ciclistes, 9 per mes a vianants i 2 l’any a patinets

La quantitat de sancions que imposa la Policia Local de València als automobilistes o, fins i tot, als ciclistes i als vianants contrasta amb les que posen els agents als usuaris de patinets elèctrics, sobretot en proporció al nombre d’usuaris, per l’absència d’un marc legal que els regule.

Així es desprén de les dades aportades pel cos esmentat, segons els quals, entre els mesos de gener i octubre d’enguany s’han posat 141.526 sancions a automobilistes (465 per dia), 1.006 a ciclistes (3 per dia), 90 a vianants (9 per mes) i 2 a patinets elèctrics.

En el cas de les 141.526 denúncies a conductors d’automòbil (171.695 en tot el 2017), més de la meitat (76.194) tenen a veure amb infraccions d’estacionaments en la zona ORA.

Els excessos de velocitat i aparcaments indeguts en doble fila o en carril bus són els altres conceptes més destacats.

Pel que fa a les 1.006 imposades als ciclistes, en el que va d’any ja s’han posat més multes que en tot l’any passat (950). La majoria s’han posat per saltar-se semàfors (196), per circular amb auriculars (171), per circular per voreres o jardins (149), per anar manipulant el telèfon mòbil (149) i per circular per zones per als vianants o per voreres (99).

Els vianants tampoc es lliuren de les sancions. Entre gener i octubre la Policia Local n’ha multat 90, la meitat que l’any passat. La majoria de les sancions són per travessar una via amb el semàfor el roig per al vianant.

Quant als patinets elèctrics, malgrat el boom que ha experimentat enguany aquest mitjà de mobilitat,

els agents tan sols han posat dues denúncies "per circular per vies no autoritzades causant risc o perill a la resta dels usuaris de la via".

Al·legacions a l’esborrany de l’ordenança

La Policia Local ha remés un informe ben complet a la Regidoria de Mobilitat amb alguns aspectes que consideren que s’haurien d’incloure en l’esborrany de la nova ordenança o que s’haurien de modificar perquè quedaren més clars.

De fet, pel que fa als patinets elèctrics, el document reflecteix que "actualment estan llogant-se o adquirint lliurement per Internet i no n’hi ha un control eficaç per buit legal: els usen menors o majors d’edat, sense casc, sense permís de conduir, sense assegurança obligatòria, sense documentació del vehicle".

Segons els agents, "és molt necessari, tal com recull Barcelona en la seua ordenança de mobilitat, establir expressament que tots els vehicles de mobilitat personal (VMP) que excedisquen de les característiques tècniques establides en l’Annex I de l’ordenança, no podran circular per les vies públiques. Això és molt important, ja que estan proliferant artefactes amb potències i velocitats equivalents a ciclomotors i motocicletes camuflats sota l’aspecte d’un VMP".

L’informe sol·licita, entre altres coses, que es puguen fer controls d’alcoholèmia als usuaris dels patinets elèctrics, tal com passa ja amb els ciclistes, i que s’habilite un mecanisme d’identificació de les característiques i dels propietaris de tots dos mitjans de transport amb la incorporació codis QR.

A més, la Policia Local considera que, contràriament al que estableix l’esborrany de l’ordenança, no s’hauria de permetre als ciclistes circular per carrers 30 en contra direcció i tampoc circular per la calçada, encara que hi haja carril bici. En tots dos casos creuen que aquestes situacions poden augmentar el risc d’accidents.