À Punt cancela Assumptes Interns, uno de sus programas bandera, por baja audiencia

Uno de los programas estrella de la parrilla de À Punt, 'Assumptes Interns', desaparecerá de la pantalla de la televisión autonómica por su baja audiencia. Y esto se hará en cumplimiento del contrato firmado con la productora El Terrat -propiedad del 'showman' Andreu Buenafuente- que condicionaba su continuidad a unos índices de audiencia que no han llegado a las expectativas.

El programa presentado por Pere Aznar y Maria Juan apagará sus luces como han reconocido el propio, pese a la desilusión, muestra confianza en el producto ofrecido.

TOOOOOTAL! Gràcies als companys per tot, per l’estima i les ganes. Gràcies @ElTerrat per estar convençut des de el primer moment de que podia fer-ho. Gràcies @apunt_media per la confianza de estos quasi 2 anys. I gràcies a tu! Ara, ja és hora que ho deixem. De moment! pic.twitter.com/ZOgNt7hTdM