À Punt negocia la renovación del programa de divulgación medioambiental 'Samarucdigital'

À Punt no ha decidido cancelar el programa de divulgación científica 'Samarucdigital' de su parrilla televisiva, tal y como se ha difundido a través de las redes sociales, sino que ha terminado la temporada y se está negociando su posible continuidad, tal y como aseguran desde el ente público. "No es el único programa que ha dejado de estar en parrilla y no por ello se han cancelado, simplemente ha cambiado la temporada", sostienen: "ni se ha cancelado, ni se ha eliminado".

La supuesta decisión de eliminar este espacio de la parrilla había causado sorpresa entre los seguidores del programa, quienes han mostrado su desacuerdo y malestar con esta medida en Twitter con calificativos como "inexplicable", "incomprensible", "pésima", "increíble", "difícil de entender" o "impropia" de una televisión pública. Se trata de uno de los programas que pertenecen a la primera parrilla de emisión de la televisión pública y uno de los "más valorados" por los valencianos.

. @SamarucDApunt eliminat d' @apunt_media. Sincerament, no entenem la seua desaparició de la graella d'una TV pública que demana Qualitat, Territori, Sensibilitat i Natura. Servei Públic en majúscules que, de la nit al dia, s'esvaeix... https://t.co/qSkVcAomTr vía @samarucdigital — Itinerantur (@Itinerantur) 19 de septiembre de 2018

Álvaro Olavarría, director de Samarucdigital, recordaba en un comunicado que han sido 120 localizaciones y más de 40.000 kilómetros recorridos por el territorio valenciano para grabar, "capítulo a capítulo", las trece entregas del programa televisivo para "mostrar el paisaje y dar a conocer nuestra herencia de flora y fauna, con más de 200 entrevistas a científicos, técnicos ambientales o activistas que luchan por preservar nuestro medio ambiente" y, sobre todo, "sensibilizar al espectador en la necesidad de cuidar el territorio".

"Hemos tratado de hacer del rigor divulgativo y el esfuerzo por ofrecer un producto de calidad y útil para los valencianos nuestra marca de trabajo, de acuerdo con los objetivos propios de un ente público", explica Olavarría. Entre sus objetivos, "fomentar el conocimiento, la salvaguarda y el respeto de los valores ecológicos, paisajísticos y de protección del medio ambiente; promover el conocimiento del patrimonio cultural, natural y ambiental y difundir los valores históricos, educativos y lingüísticos, en toda su riqueza y variedad para contribuir al desarrollo de la Comunitat Valenciana; y el prestar una especial atención a las necesidades de información de proximidad".

Gràcies a tots els que aprecieu el nostre treball i per aquesta mostra de suport. Esperem poder seguir oferint continguts ambientals de qualitat en @apunt_media o allà on ens porte el destí https://t.co/Ul6W5tswOD @GVAagroambient @GVAparcs @BiolegsCV pic.twitter.com/Fedbq7eOuB — samarucdigital (@samarucdigital) 20 de septiembre de 2018

Los programas de 'Samarucdigital' -el 6 de septiembre se emitió el último en televisión y el pasado día 3 el último de tercera temporada en la radio pública valenciana- siguen disponibles a la carta en la web de À Punt.