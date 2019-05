La sanidad valenciana diagnostica 2.300 nuevos casos de anorexia y bulimia en 2018

"Las redes sociales, aunque no son determinantes en el incremento de casos de bulimia o anorexia, pueden facilitar que las personas más vulnerables tengan un caldo de cultivo para iniciar comportamientos no deseables; estamos en un mundo en el que yo se ha corporalizado mucho en personas que padecen algún trastorno alimenticio y en el que somos lo que aparentamos ser y no lo que somos".

Así se ha pronunciado el doctor Luis Rojo, catedrático de Psiquiatría y experto en trastornos de conducta alimenticia, sobre la posible incidencia de las redes sociales y las nuevas tecnologías asociadas a la imagen personal en los casos de anorexia y bulimia.

Y es que, según los datos aportados por la Conselleria de Sanidad, el número de pacientes de más de 7 años con diagnóstico de anorexia, anorexia nerviosa y bulimia hasta el pasado mes de diciembre fue de 72.828, lo que supone 2.347 casos más que en 2017 (un aumento del 3,3%).

Del total de pacientes, 4.695 padecen anorexia nerviosa, lo que representa el 6,4%, 63.090 anorexia (93,1%) y 5.043 bulimia ( 6,9%).

Pese al ligero incremento, Rojo ha asegurado que "las cifras suelen estar como habitualmente, la diferencia es que hace unos años la detección era más difícil porque había más tendencia a ocultarlo; ahora es al contrario, hay mucha más visibilidad".

En cuanto al perfil de los pacientes, desde Sanidad han explicado que la anorexia es más frecuente entre mujeres en edades tempranas, entre 7 y 14 años y disminuye paulatinamente con la edad, sobre todo a partir de los 25 años en hombre y 30 en mujeres. A partir de los 70 y 80 años vuelven a repuntar la frecuencia de pacientes con esta enfermedad.

En lo que se refiera a la anorexia nerviosa las franjas de edad donde es más frecuente la enfermedad es entre los 15 y 40 años y sobretodo en mujeres, al orden más de 7 mujeres por cada hombre que la padece.

La bulimia nerviosa presenta un retraso la edad de diagnóstico, siendo los pacientes que la sufren entre los 20 y los 55 años. En este caso la proporción por comparación es de 9 mujeres por cada hombre que la padece.

De los 124 ingresos hospitalarios que se registraron el pasado año el 88,7% fueron mujeres.

Al respecto, el doctor Rojo ha comentado que cada vez diagnostican más casos de menores de 14 años, algo que hasta ahora era poco habitual. Sobre el uso de redes sociales, ha explicado que "es importante que durante el tratamiento no compartan estados entre los propios pacientes, que no creen grupos de conversación entre ellos porque al final no es positivo que todas sus relaciones sociales se limiten a la enfermedad".

En cuanto al porcentaje de curación, ha asegurado que "el 70% de los pacientes ingresa solo una vez, el 10% dos veces y el 5% tres veces; solución tiene pero es un proceso muy lento que afecta de una manera importante al modo de funcionamiento personal, estamos hablando que el tratamiento medio suele durar entre 2 y 4 años".