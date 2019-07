El socialista Toni Gaspar repetirá como presidente de la Diputación de Valencia

El alcalde de Faura por el PSPV y actual presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, repetirá al frente de la institución provincial los próximos cuatro años. La dirección provincial liderada por Mercedes Caballero ha decidido que Gaspar continúe al mando de un ente que gestiona casi 500 millones para ayuntamientos por su experiencia anterior -lleva dos legislaturas-, ya que es el único de los 13 diputados socialistas que continúa.

Caballero comunicó el domingo a Gaspar su decisión, que ha adelantado Las Provincias, y despeja así la incógnita de la presidencia a un día de que tenga que ser aprobada en la ejecutiva provincial. La apuesta por el alcalde de Faura coincide con los deseos expresados por el presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, quien en la noche electoral se aventuró a anunciar que Gaspar repetiría, algo que molestó sobremanera en la dirección provincial, que ha aguantado su nombramiento hasta última hora.

Toni Gaspar se convierte en un hombre fuerte del socialismo valenciano de cara al Congreso que debe elegir al nuevo secretario general del PSPV -sin fecha aún- y para el que se preparan todos los barones del partido. Gaspar ya perdió unas primarias contra Puig y otras contra José Luis Ábalos, pero ostenta uno de los puestos más relevantes en materia institucional lo que le dará mucha visibilidad.

Por su parte, Caballero, la persona de confianza del secretario de Organización del PSOE en Valencia, José Luis Ábalos, se asegura un aliado orgánico porque será con el apoyo de la mayoría de sus diputados provinciales que Gaspar ha podido repetir. Además, no ha confrontado con Ximo Puig, quien pese a decir que no repetiría al frente del partido en las últimas semanas ha dado marcha atrás. Una jugada que muchos líderes orgánicos y municipales socialistas no se acaban de creer.

En el socialismo valenciano todos y todas las que quieren tener un papel relevante en la época postPuig ya se preparan para tener los máximos apoyos. El nombramiento de Gaspar ya es un movimiento interesante, máxime cuando la elección ha sido tomada en la provincia sin llamada del Palau o de la dirección de país.