El juez devuelve a su centro al niño autista trasladado de un colegio de Silla, pero con resistencia de la dirección

C.M.D., el niño autista que fue trasladado por la conselleria de su colegio de Silla para trasladarlo a un centro de educación especial en Sueca sin consentimiento de la familia vuelve este viernes a su centro. El regreso de momento es provisional y fruto de la aceptación por parte del juez de las medidas cautelares solicitadas por la familia dentro del contencioso por vulneración de derechos fundamentales presentado por la familia.

Pero el regreso de C.M.D. a su centro, el CEIP Reyes Católicos, ha encontrado obstáculos hasta el último momento. Según explica la familia el juez aprobó las medidas cautelares el pasado viernes 20 de abril y esta semana debía reincorporarse a su escuela. La abogada de la familia, Sandra Casas, explica que el lunes envió una copia digital a todas las partes afectadas (conselleria, dirección territorial y dirección del centro) y les llamó personalmente para decirles que desde el martes el alumno podía volver al centro.

Pero la respuesta no fue la esperada, y la dirección territorial afirmó que no habían tenido ninguna notificación de la Abogacía de la Generalitat del auto judicial, por lo que no se aceptaba. En la misma línea se pronunció el director del centro que dijo que sus superiores le indicaron que el niño no podía entrar, porque no estaba de alta, y que el centro seguiría las directrices superiores.

La abogada de la familia explica que esperaron dieron dos días de margen para que se recibiera la comunicación judicial, como se les aconsejó de colectivos especializados en estos casos, que también les recomendaran que cuando volvieran hicieran levantar acta si se les volvía a impedir el paso.

Y esto fue lo que pasó el jueves. La familia se volvió a presentar en el colegio y volvieron a tener las puertas cerradas, con el mismo argumento: ellos no poseían dicho auto judicial. A continuación acudieron a la Policía Local para que levantara acta de situación así como dejar una copia en la escuela del auto que tiene en su poder en la familia.

Tras este primer intento de reincorporación de C.M.D. a su colegio la Conselleria de Educación tuvo conocimiento de la situación y ha informado que el niño podrá volver este viernes a las clases. La abogada Sandra Casas explica que a última hora de este jueves fue el propio secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, quien le llamó para explicarle que el niño volvía este viernes a la escuela CEIP Reyes Catónicos, que a las 20h se había dado instrucción a la dirección del colegio para que se admitiera al alumno, y pedía que informara a la familia de la situación.

Este viernes C.M.D. a vuelto a su colegio, aún así la familia asegura que no han tenido la mejor de las bienvenidas, que ha sido fría y que el director les ha llevado al despacho para que firmaran una autorización.

La familia también ha propuesto que, ante la tensión vivida con niños de por medio, se pida la mediación en el caso de una ONG especializada. Finalmente apuntan que, aunque el regreso es una medida cautelar, los padres tienen confianza de recibir la sentencia favorable antes del verano.