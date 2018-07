La empresa valenciana acusada de explotar en África a plantadores de chufa pierde el sello de comercio justo

La empresa Tigernut Traders, denunciada por explotación de plantadores de chufa en África en el documental 'Tigernut (la patria de las mujeres íntegras)' ha perdido el certificado de comercio justo 'Fair for Life'. Así aparece en la página oficial de la certificadora que muestra el estado de "cancelada" desde el pasado 19 de junio, con lo que esta certificación no le habría durado ni dos meses, mientras mantiene el litigio con los impulsores del documental.

De este modo el certificaco 'Fair for Life-Social & Fair Trade Certification' que mostraban en sus campañas así como en su página web ha desaparecido. Con la pérdida de este certificado también ha dejado de estar operativa la plataforma web www.tigernutsforlife.com con la que divulgaban su trabajo, quedando en estos momentos en un interfaz inmóbil que no ofrece contenidos.

Desde la empresa aseguran que no se trata de una cancelación -como aparece en la web- sino una "suspensión temporal". Afirman que tras el revuelo creado por el documental "nos han requerido información adicional" porque "las agencias de certificación se curan en salud". Del mismo modo confían en recuperar dicho sello de calidad si no cambian sus criterios. Además destacan que la empresa sí puede usar dicho sello en las importaciones de su socio en Niger Ets Elhadji Soumaila Hatimou, que tiene este certificado de comercio justo de 'Fair for Life' desde el 17 de noviembre de 2017.

El productor del documental que denuncia la explotación, Antxon Monforte, ha declarado que "personalmente, no me da ninguna alegría porque lo que los Carrión deberían de hacer es empezar a tratar con dignidad y respeto a esas mujeres, y espero sinceramente que tras el juicio, no les quede más remedio".