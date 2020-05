Garantías sanitarias y atención particular, las startups incorporan medidas “que llegan para quedarse”

La crisis sanitaria provocada por la Covid-19 está obligando a las empresas de Lanzadera, la aceleradora de startups de Juan Roig, a reconvertirse en un tiempo récord y a adaptarse dentro de un escenario todavía desconocido. Muchas de las startups se han volcado en sumar para reducir el impacto de la crisis y, a su vez, están implementando medidas que se volverán indispensables tanto para avanzar en sus negocios, como para proteger a su clientela.

Es el caso de los alojamientos ecológicos viVood. El hotel, situado en la provincia de Alicante, ofrece “una experiencia única y de confort” gracias a habitaciones individuales, dispersas e integradas en el medio natural. La empresa alicantina está especializada en el diseño, la construcción y la gestión de una red de alojamiento turísticos sostenibles en plena naturaleza.

Daniel Mayo, CEO de viVood, explica que durante este mes han lanzado “una garantía 360” con medidas “que llegan para quedarse”. Por ejemplo, han incluido en la reserva un seguro médico y atención directa, un sistema de check-in online para reducir la presencia de clientes en la recepción y en los espacios comunes, o la cancelación gratuita de la estancia por motivos médicos justificados, pérdida de vuelo u hospitalización de un familiar cercano.

Entre las garantías introducidas destacan también aquellas relativas a la higiene. La empresa dirigida por Mayo también ha incluido la limpieza y desinfección adicional de todas las áreas del hotel. Por ejemplo, han incorporado dispensadores de gel desinfectante en todas las entradas a espacios comunes, se controlará la temperatura a empleados y huéspedes, y se sustituirán artículos de riesgo de contagio en habitaciones.

Otro ejemplo de innovación en el ‘universo startup’ es el de ApetEat, una plataforma digital que da servicio de comidas a oficinas. Basan su producto en una dieta mediterránea con “las mejores materias primas y una gran variedad de recetas”.

David Samaranch, cofundador y director de producto, explica cómo desde el inicio del confinamiento han creado un nuevo servicio, ApetEat Home, con el objetivo de hacer frente a la cuarentena y llegar a los domicilios de los colectivos de riesgo con atención particular. “Queremos ayudar a personas mayores para que no tengan que salir de casa, a familias que están desbordadas por tener trabajo e hijos o simplemente a esas personas que no quieren comprar ni cocinar”, cuenta Samaranch.

Esta startup también ha creado ApetEat Help, una iniciativa solidaria con el objetivo de ayudar en la cobertura alimenticia de colectivos vulnerables. Con este servicio ofrecen a particulares y a empresas la posibilidad de hacer aportaciones económicas y elegir sus destinatarios, desde personas en situación de calle hasta familias con problemas para mantenerse o también al personal sanitario.

El equipo de Lanzadera ha querido continuar apoyando durante este tiempo a sus startups, tanto con asesoramiento financiero como acompañándoles en el día a día con consejos para paliar la crisis. La aceleradora, tras declararse el estado de alarma, también tomó la decisión de aplazar de mayo a septiembre su próxima convocatoria para entrar en sus instalaciones ubicadas en la Marina de Empresas de València. El plazo de inscripción continúa abierto hasta el próximo 1 de junio.