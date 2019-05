“Tenim beques d'exel·lència amb les que asumim el cost íntegre de la carrera; volem donar accés a tothom i retindre talent”

El centre universitari Edem, adscrit a la Universitat de València i la Universitat Politècnica, ha duplicat el número de places en ADE i Ingenieria de gestió per al proper curs. “Busquem alumnes emprenedors, amb bon expedient acadèmic i que vulguen fer coses diferents”, explica Lucía Egea, directora d'Edem, que recorda que la meitat del grau és en anglés i tots els anys es fan pràctiques en empreses. Segons Egea, “quasi el 40 % dels estudiants d'Edem són becats o als qui finançem els estudis”. “Tenim beques a l'exel·lència per a estudiants de matrícula als que paguem tota la carrera. Volem donar accés a tothom i retindre talent, per a que no se'n vagen fora”, argumenta.