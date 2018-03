Riesgo alto de incendios en el interior de València y Castellón que llegará a riesgo extremo en el norte

Mapa d'alertes del servei 112 per a este 7 de setembre

Este dijous 7 de setembre el risc d'incendis se centra a l'interior de les comarques de Castelló, amb risc alt a les del sud i extrem a les del nord.

Hi haurà vents variables fluixos, del nord-oest moderat al nord de Castelló. A Alacant i València hi haurà intervals nuvolosos amb ruixats dispersos per Alacant i València.