"Ho hem passat molt malament": l'incendi de Llutxent està estabilitzat i els veïns afectats tornen a les seues cases

L'incendi forestal de Llutxent, que es va iniciar dilluns passat i ha arrasat més de 3.000 hectàrees de sis municipis (Gandia, Llutxent, Pinet, Ador, Barx i Quatretonda) de la província de València es troba estabilitzat i els veïns que van ser evacuats, més de 2.600 persones, han començat a tornar aquest dijous a les seues cases.

El director general d'Emergències, José María Ángel, ha explicat aquest dijous, després de la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi), que l'incendi està perimetrat i estabilitzat, encara que es preveia vent de ponent que podria provocar "xicotets conats".

Aquesta millora de la situació ha permés el retorn a les seues cases, de forma ordenada, dels veïns que van ser evacuats a les urbanitzacions de la Drova, a Barx (València), i de l'Ermita de Marxuquera, a Gandia, així com a Pinet, una de les localitats més afectades, amb el 70 per cent del seu terme municipal calcinat.

Els veïns de Pinet (un total de 110) que van ser desallotjats el dimarts, han tornat al seu municipi tristos pel paisatge desolador que ha deixat el foc però alleujats perquè ni les seues cases ni animals han patit danys.

"Ho hem passat molt malament"

"Ho hem passat molt malament, aquests dies han sigut fatals per a nosaltres", ha manifestat José Mahiques, bomber jubilat, qui entre llàgrimes ha relatat a EFE que el dia de l'evacuació van marxar "com en les pel·lícules, tothom anava corrent i el poble es va quedar desert".

"No sabíem on anàvem a anar", ha dit emocionat per a afegir que en obrir la porta de la seua casa ha pogut confirmar que "tot estava ben, també els gossos. Però hem patit molt", ha asseverat.

També Begoña Pérez, divorciada i amb un fill d'11 anys, ha explicat que tenien "moltes ganes" de tornar a la seua casa i en obrir la porta i entrar ha "sentit alegria" i s'ha posat a plorar.

L'aspecte del poble en entrar "és desolador, fa molta pena veure-ho cremat", perquè la muntanya, és la seua vida, ha afirmat Begoña a la porta del seu habitatge acompanyat del seu fill i de la xicoteta borsa d'esport amb una muda i roba interior que es va portar en ser evacuats.

Solucions habitacionales

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat aquest dijous que el Govern valencià i els ajuntaments de la zona buscaran "solucions habitacionals" per a les famílies afectades per l'incendi i ha explicat que la prioritat serà resituar a "aquelles famílies que tenen la seua primera residència afectada" per les flames.

Així mateix, Puig ha manifestat que la Generalitat començarà a planificar les actuacions de caràcter mediambiental i de suport a les poblacions afectades, alguna cosa que, segons ha assenyalat, encara "tardarà un temps", en concret, fins que es done per extingit l'incendi.

El president ha asseverat que aquest incendi és "el pitjor en els últims cinc anys" en la Comunitat Valenciana i ha destacat "l'enorme professionalitat" de totes les brigades i efectius que estan lluitant aquests dies contra la seua propagació i vetlant per la seguretat dels veïns de la zona.

Visita de Pablo Casado

El president del PP, Pablo Casado, ha visitat també la zona afectada i ha transmés als alcaldes i veïns el "suport" del partit, en un gest "cívic i humà" i "no partidista", i ha defensat que "la política de prevenció i extinció d'incendis no admet la confrontació política i hem de vindre tots junts".

La Diputació de València ha anunciat també que coordinarà, juntament amb la Generalitat, les ajudes per a cobrir els danys causats per l'incendi, la prioritat del qual serà restablir les infraestructures i els serveis danyats, amb especial atenció a la situació de les persones que s'han vist afectades per l'incendi.

En la zona de l'incendi continuen treballant més de 700 mitjans terrestres i 31 aeris, segons ha informat el Centre d'Emergències 112 de la Generalitat.