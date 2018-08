L'incendi de Llutxent ha arrasat al voltant de 3.000 hectàrees de sis municipis

L'incendi declarat dilluns passat a Llutxent, i que roman actiu, ha cremat ja 2.857 hectàrees en els termes municipals valencians de Gandia, Llutxent, Pinet, Ador, Barx i Quatretonda.

Segons ha informat el centre d'Emergències 112 de la Generalitat Valenciana, en la localitat de Gandia s'han cremat 948,6 hectàrees; a Llutxent, 840,6; a Pinet, 818,6 hectàrees; a Ador, 150,6; a Barx, 87,11, i a Quatretonda, 11,5 hectàrees.

Emergències de la Generalitat ha informat així mateix que en la zona treballen 700 mitjans terrestres i 27 aeris, entre forestals de la Generalitat, bombers dels consorcis provincials de València, Castelló i Alacant i bombers del parc de València, així com membres de la Unitat Militar d'Emergències (UME).

Situació "extremadament complicada"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assegurat que la situació de l'incendi continua sent "extremadament complicada" i que estan pendents de l'evolució de la meteorologia, encara que ha confiat que en els "pròxims dies" es puga donar una "solució definitiva.

Després d'assistir a la reunió del Lloc de Comandament Avançat de l'incendi de Llutxent, Puig ha manifestat als periodistes que la prioritat en aquest cas és la "seguretat de les persones" i per això han sigut desallotjades prop de 2.600 de manera preventiva.

Ximo Puig ha explicat que encara que és possible que al final de la vesprada avancen els vents de llevant i tornen a dificultar la situació de l'incendi, hi ha una gran quantitat de mitjans aeris (27) i humans (700 bombers, militars i agents forestals) "que estan donant el millor de si mateixos per a combatre el foc".

Durant aquests dies "hem vist com hi ha hagut una sèrie de concatenacions climatològiques, al costat de la situació de la pròpia massa forestal, que han fet totalment impossible poder donar tota la resposta que en altres condicions es pot donar", ha afirmat Puig.

"No crec que hàgem de ser excessivament optimistes, perquè estem encara en moments molt complicats de l'incendi" ha dit Puig, qui encara que s'ha mostrat "convençut" que hui hi haurà un "bon resultat" ha precisat que l'"èxit depén de condicions que tenen a veure en gran part amb la meteorologia".

Ha recordat que ahir es van produir "vents huracanats i amb multidirecció que feien impossible atallar el foc en cap direcció".

També és evident, ha dit, que les llengües de foc properes a algunes urbanitzacions "han fet que siga molt difícil donar una resposta perquè, si en alguns casos s'haguera intentat donar més s'haguera posat en perill moltes persones".

No ha precisat el nombre de cases afectades pel foc, una vintena segons Emergències de la Generalitat, però ha dit que en algunes zones els habitatges a penes han resultats afectades i en unes altres "absolutament calcinades".