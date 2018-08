L'incendi de Llutxent avança sense control després de cremar més de 2.500 hectàrees

Efectius del cos de bombers, de les brigades forestals i de la Unitat Militar d'Emergència (UME) han passat tota la nit a Gandia, on un sobtat gir del vent cap al nord ha descontrolat l'incendi i portat les flames fins a la zona de Marchuquera. Pel que sembla, de moment no hi ha cases, però les autoritats han desallotjat diverses urbanitzacions davant l'avanç del foc.

Poc abans s'ordenava també com a mesura preventiva evacuar Pinet, un poble de tan sols 150 habitants de la comarca de la Vall d'Albaida, on es va originar l'incendi després de la caiguda d'un llamp sobre un pi en la matinada del dilluns. Al sud de Pinet s'ha traslladat el lloc de comandament avançat, des del qual es coordinen les operacions d'emergència.

Els mitjans d'extinció treballen també en un altre front, més al nord i que avança cap a la localitat de Barx de 1.200 habitants, i que ja ha sigut evacuada.

Tercera jornada en la extinción del #IFLlutxent. Se incrementan los medios... toda ayuda es poca. Mucha fuerza y gracias a todos y cada uno de los profesionales que, desde su puesto, se esfuerzan en acabar con este incendio forestal. Seguro que lo vais a conseguir 💪Ánimo! pic.twitter.com/7caPNjZ77v — GVA 112CV (@GVA112) 8 de agosto de 2018

Els veïns evacuats són ja prop de 3.000 i continuaran sense poder tornar a les seues cases de moment.

Els incendis afecten ja a més de 2.500 hectàrees, encara que no totes són de massa forestal. També inclouen camps agrícoles sense ús i arbustos. Les flames també han aconseguit un valuós alcornocal situat entre Llutxent i Pinet.

José María Ángel, director de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a Emergències, assenyalava en declaracions a À Punt que els operatius s'han centrat en controlar dues zones: les perimetrals a Gandia, com Montesol, Montepino i l'Ermita, i la zona de la Drova, on unes 20 vivendes s'han vist afectades per les flames. "No podem fer pronòstics", ha reconegut Ángel, qui recordava que aquest dimarts va haver-hi tres incendis més en la Comunitat Valenciana: "no ens podem permetre el luxe de tindre més incendis".