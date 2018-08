Risc alt d'incendis a les comarques de València i d'Alacant

Este dimarts 21 d'agost el risc d'incendis és alt a les comarques de València i d'Alacant.

Hi haurà núvols d'evolució diürna a l'interior. No es descarta algun ruixat aïllat per la vesprada en l'interior de Castelló, que ocasionalment podria anar acompanyat de tempestes. Hi haurà vents variables fluixos tendint a component est.