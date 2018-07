Risc extrem d'incendis a l'interior de València, nord de Castelló i sud d'Alacant

Este dijous 5 de juliol el risc d'incendis és extrem a les comarques de l'interior de València, interior nord de Castelló i sud d'Alacant. A més es mantindrà alt a la resta del territori excepte a la franja litoral de Castelló, on serà moderat.

A l'interior hi haurà vent de l'oest fluix amb intervals de moderat. Al litoral, vent variable fluix amb brises. Les temperatures tindran ascensos locals. Els núvols seran d'evolució diürna en l'interior de Castelló on no es descarta algun ruixat aïllat a la vesprada.