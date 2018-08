La suelta de patos en el Puerto de Sagunto, reinventando la tradición

La fiestas patronales del Puerto de Sagunto (Valencia), en honor a la virgen de Begoña, tenían como uno de sus principales reclamos la suelta de patos vivos que cada 15 de agosto se celebraba en la dársena pesquera con motivo de las cucañas marítimas del día grande de los festejos. Sin embargo, esta tradición, que data de 1949, se ha visto salpicada en los últimos años por la polémica, las denuncias de colectivos ecologistas, las prohibiciones, los incumplimientos y las sanciones.

Así, en 2010, el Ayuntamiento -entonces gobernado por el Partido Popular- decidió eliminar de la fiesta la suelta de ánades por primera vez en sesenta años después de que una resolución de la conselleria prohibiera esta actividad en 2006 al considerarla maltrato animal. Además, en 2007, una sentencia del Tribunal Superior Justicia (TSJ) valenciano dio la razón a la denuncia presentada por la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (Anpba) que alertaba del tratamiento "antinatural" que recibían los animales.

Un momento de la suelta de los patos desde una embarcación

Sin embargo, el Gobierno municipal popular decidió recuperar de nuevo esta cuestionada tradición el verano siguiente (2011), y la mantuvo durante toda la legislatura. Es cierto que la suelta se modificó y los animales, en lugar de lanzarlos, eran depositados en el agua donde sólo estaban presentes un número reducido de participantes autorizados para la ocasión. Además, los patos eran devueltos una vez finalizadas las cucañas.

Pero el cambio en el Gobierno municipal en 2015 dio un nuevo giro a la tradición. Con la llegada al poder de Compromís -respaldado por Esquerra Unida y ADN Morvedre (la marca blanca de Podemos en la ciudad)-, se suprimió de forma definitiva (al menos de momento) la suelta de patos vivos, no sin controversia. La decisión, motivada como reconocía el alcalde de la localidad, el valencianista Quico Fernández, por el hecho de que el Consistorio tuviera que hacer frente a seis sentencias condenatorias y dos sanciones por un montante global de 90.000 euros, consistió en la sustitución de los ánades vivos por pelotas y patitos de goma con premios para los participantes. Esta modificación no gustó a las peñas, que boicotearon las cucañas no participando en las actividades programadas.

Una nueva evolución

Este año, desde el Ayuntamiento han decidido reinventar la tradición -a propuesta de la Federación de Peñas- y recuperar la suelta de patos, aunque dándole un significado más ecológico. De este modo, en lugar de lanzar más de un centenar de animales en el muelle el próximo 15 de agosto, lo que se ha decidido es realizar una introducción de aves en el entorno natural del marjal de Almardà, un humedal de gran valor medioambiental.

Esta actividad tendrá lugar el próximo martes, 14 de agosto, a las 9.30 horas en el entorno del centro de interpretación de la Casa Penya. Se trata de una decena de 'collverds' procedentes del Centro de Recuperación de Fauna La Granja de El Saler. "Es una oportunidad de potenciar los valores medioambientales y somos conscientes de que habrá gente a la que no le guste la solución a esta problemática, y considero que es una postura también muy respetable", reconocía el alcalde.

Las peñas, de quienes partió la idea, han decidido finalmente desmarcarse de esta acción y no participarán en la suelta de animales en el humedal. Por lo que finalmente, y a pesar de que la polémica parecía haber llegado a su fin, sigue sin haber un consenso respecto al futuro de esta celebración.

En mayo habrá elecciones municipales y, tal vez, cambio de gobierno municipal. Habrá que ver cuál es su decisión al respecto.