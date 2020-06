La suspensión por Marruecos de la operación Paso del Estrecho liberará carreteras y puertos valencianos de 760.000 vehículos

La operación Paso del Estrecho ha sido suspendida por primera vez por Marruecos desde que se iniciara en 1987 a causa de la pandemia de la COVID-19. Esta operación organizaó el año pasado el paso de 3.340.045 residentes en Europa en sus vacaciones hacia el país norteafricano, y se desarrolla normalmente entre el 15 de junio y el 15 de septiembre en diversos puertos andaluces, pero también valencianos que este años verán como disminuye el paso de esta caravana.

La Comunitat Valenciana canaliza gran parte de esta operación por sus carreteras, el año pasado fueron 760.215 vehículos los que pasan fundamentalmente por la AP-7 hacia los puertos de salida hacia el norte de África. El puerto más al norte que integra esta operación es el de València, y el siguiente el de Alicante, cada uno de ellos, según los datos de Protección Civil en la última edición salieron 7.782 vehículos y 23.798 pasajeros desde el puerto de València, y 9.829 vehículos y 35.136 pasajeros desde el puerto de Alicante.

Este lunes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, agradecía a Marruecos la "prudencia" que ha mostrado con la decisión de cerrar este año la operación Paso del Estrecho y ha asegurado que "nos ha hecho un favor" con esta medida. "A mí me parece una medida muy prudente que ha tomado Marruecos y que a nosotros nos beneficia enormemente", ha insistido.

No obstante la cancelación de la operación no significa que estén cerradas las fronteras con Marruecos, sino que no se organiza la campaña especial con un plan de flota por la que se incrementan el número de conexiones marítimas, dispositivos de seguridad, asistencia sanitaria y seguridad vial con sus puntos de información específicos de atención a los viajeros.