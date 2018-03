¿Se burlan de España?

No quiero, ni puedo, ni debo, ni me da la gana. No soy capaz de seguir correteando un minuto más en esta rueda que gira sin sentido. ¡Vamos a parar un momento! Solo unos minutos para reflexionar, mientras pulsamos la tecla “Pause”.

¿Y qué me pasa? Pues, no lo sé. No sé si es un nuevo ataque de mi crisis de los 40 a la que me aferro con fuerza, ahora, que estoy cerca de los 50. No tengo ni idea. O quizás es un ataque de adolescencia retardada. Todo puede ser. O aún peor, una deseada regresión a mi infancia, que fue muy feliz, pero claro, ya no es momento de ponerme a jugar en el parque al escondite.

Disculpad si me centro en mi “yo”, no es una buena práctica. Pero me siento incomprendido. No lo aparento en absoluto y puedo pasar por un ciudadano más, pero interiormente soy un inadaptado social. Nunca he entendido casi nada. Todo me parece extraño. ¿Por qué las cosas son como son? ¿Por qué la gente hace cosas tan raras? ¿Por qué los políticos se empeñan en complicarlo todo?