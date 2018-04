La nova televisió pública valenciana torna a emetre al cap de quatre anys fosa a negre

Més de quatre anys després de la portada del PP als mitjans de comunicació públics, coincidint amb la commemoració de la batalla d’Almansa, en què en el segle XVIII els valencians van perdre les llibertats, s’engeguen les emissions de la televisió pública. Serà en proves, amb una programació provisional, que mesclarà continguts recuperats de l’antic ens i de les noves creacions que han arribat a la plataforma web, però a partir de les 8 del matí, els que connecten el televisor podran començar a veure À Punt Televisió.

Les emissions en proves es duran a terme amb caràcter diari de 8.00 a 22.30 i consistiran en documentals i concerts de l’antiga Canal 9, a més de partits de pilota , certàmens de bandes i algunes sèries infantils de nova producció que ja es mostren en la plataforma web. Però hi haurà sorpreses en les emissions provisionals, com ara emissions en directe –en principi s’estudia que siguen transmissions esportives–, encara que, com aclareixen des de la direcció i ja va recordar la màxima responsable, Empar Marco, no serà la graella definitiva.

Aquesta programació acomplirà la funció de testar els senyals, esbrinar on arriben bé i on hi ha problemes amb els receptors i posar a prova els dispositius de transmissió en directe. Marco va assenyalar en la seua última compareixença en les Corts Valencianes que la programació definitiva arribarà quan tinguen a l’abast el nou sistema, que encara no s’ha implantat. No obstant això, la responsable va insistir que les emissions definitives arribarien abans de l’estiu.

L’objectiu de l’emissió provisional és també acostumar els espectadors a situar À Punt en un dels números del comandament a distància. Una qüestió que, si bé sembla poc important, comporta la fidelització de l’audiència; és més fàcil marcar –i recordar– un canal en el 6 que en el 44, per exemple.

De moment, els canals de referència –els que apareixen per defecte– són el canal 60 a Castelló, el 25 a Alacant i el 57 o el 39 a la província de València, assenyala la corporació en un comunicat. La direcció demana també als espectadors que, si troben alguna errada, es posen en contacte amb la corporació, per correu o per les xarxes socials.

Arranca el programa informatiu de la ràdio

D’altra banda, un dia després, el 26 d’abril, la ràdio estrenarà el seu primer programa informatiu ‘Les notícies del matí’. El programa s’emetrà de set a deu del matí i estarà presentat per Elpídia Bellver, periodista de la redacció d’ À P unt.

Serà “un gran contenidor”, diu la direcció, que inclourà tant informació general, de serveis i d’agenda cultural com esports i una tertúlia d’actualitat, que ocuparà l’última hora.