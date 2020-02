Amb el fred s'agreuja la pobresa energètica: "No podem instal·lar calefacció a les habitacions perquè no podríem pagar la llum"

"Només tenim un aparell d’aire calent, que està al menjador, i aigua calenta al bany, i tot això gràcies al fet que Creu Roja ens va finançar el canvi del calfador quan van vindre els meus dos fills a viure amb nosaltres, ja que estava desbaratat; no podem instal·lar calefacció a les habitacions perquè no podríem pagar la llum".

Aquest és el testimoniatge d’Argelis Saler, de 31 anys, que viu amb Paco, el seu marit de 51 anys, i els seus fills de 5 i 8 anys, a Aldaia.

Argelis és veneçolana i va conéixer Paco per Internet. Després d’una primera visita de dos mesos a la localitat valenciana, es va traslladar definitivament a casa de qui ara és el seu marit, després d’haver contret matrimoni a València el 12 de febrer de 2018.

El 30 de juny de 2019 van aconseguir portar els seus dos fills, que s’havien quedat amb la mare d’Argelis. No obstant això, la situació econòmica de la família és precària: "El meu marit cobra 642 euros de pensió per la seua minusvalidesa i paga una hipoteca de 200 euros al mes, més un crèdit de 7.000 euros que va demanar per pagar el viatge dels xiquets; jo fins ara no he pogut treballar perquè no tenia els papers, excepte coses esporàdiques cuidant xiquets i netejant cases".

Segons explica, l’hivern està sent dur per la situació econòmica, ja que "el calfador d’aigua estava espatlat i no podíem pagar-ne la reparació". Llavors, van recórrer a l’ajuda de Creu Roja: "Ja ens ajudaven amb aliments i roba, i, quan van veure que estàvem sense aigua calenta, ens van finançar el canvi del calfador i ens van donar un equip d’estalvi energètic amb peretes de baix consum".

A més, els serveis socials de l’Ajuntament els han pagat un rebut de llum per a evitar el tall del subministrament.

"Per sort ja tinc número d’identitat d’estranger (NIE) i ja puc buscar faena com a professora d’Educació Infantil; a més, ara començaré un curs de monitora de temps lliure", comenta.

La tècnic de Creu Roja, Elena Cruz, amb Argelis en el seu habitatge d'Aldaia

Aquest és només un exemple de les 1.557 famílies que va atendre l’any passat Creu

Roja a la Comunitat Valenciana com a víctimes de pobresa energètica.

A la província de València es van efectuar lliuraments econòmics a 479 persones usuàries destinades al suport en la cobertura de pagament de subministraments d’habitatge (llum, aigua, gas, telèfon, ... ); d’aquestes, 122 van ser homes i 357, dones.

Creu Roja va aconseguir, mitjançant activitats d’eficiència energètica, una reducció anual en termes econòmics de 90 euros anuals en la factura de casa.

Només durant l’any passat Creu Roja va entregar a la Comunitat 1.500 equips d’eficiència energètica i va impartir, amb el suport del personal de la Fundació Naturgy, 172 tallers amb persones beneficiàries.

Juntament amb aquesta tasca també es va desenvolupant, a València i a Alacant, rehabilitacions senzilles en habitatges per a reparar instal·lacions elèctriques, canvis de finestres i vidres, reparació d’humitats en parets i banys, renovació d’electrodomèstics, entre altres.

Fins ara Creu Roja a la Comunitat ha efectuat un total de 60 intervencions d’aquest tipus en habitatges.

Tota aquesta tasca és possible gràcies a la faena de més de 40 persones voluntàries que atenen directament aquests projectes, i el suport i el finançament de Fundació Naturgy, la Diputació Provincial d’Alacant, la Diputació Provincial de Castelló i Consum.