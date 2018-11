Un 'topo' en el grupo de whatsapp del los socialistas de l'Horta Nord

La frase "Orgulloso de ser del PP de Burjassot" no disuadió al administrador del grupo de whatsapp del PSPV de l'Horta Nord. Con una treintena de miembros, uno de los tres administradores del grupo 'Executiva Horta Nord' de los socialistas valencianos incluyó al concejal del PP de Burjassot Vicente Valero en el chat privado de los socialistas de la comarca.

El concejal publicó el pasado jueves en su perfil de Facebook que había sido miembro durante varios meses de un grupo de chat de la ejecutiva socialista y se jactaba en redes sociales del error, apuntando algunos de sus mejores momentos en el chat de socialistas, ante las carcajadas de sus seguidores. Valero adjuntaba a la publicación varios 'pantallazos' de su expulsión de chat y un gag del humorista José Mota con el rótulo "¡Tú eres tonto del to'... No pa' un rato... Del to' y pa' siempre!".

En el grupo se encuentra como administrador el delegado de Gobierno en Valencia, Juan Carlos Fulgencio, persona de máxima confianza del secretario de Organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos.