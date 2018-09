La Avenida del Oeste reduce el tráfico tras incorporar el doble sentido

Los populares preguntan este viernes en el pleno del Ayuntamiento de Valencia por el doble sentido y el tráfico en la Avenida del Oeste. El PP inició su ofensiva contra este cambio desde el inicio del mandato, cuando comenzaron las obras en la citada calle y han llevado a Bruselas.

El pasado lunes la comisión de coordinadores del Parlamento Europeo aprobó admitir a tramite que la Comisión Europea investigue el doble sentido de la avenida del Oeste de Valencia, a petición del concejal del grupo popular Alfonso Novo a través de la eurodiputada Rosa Estaràs.

Los populares defienden que "se han incrementado los accidentes con heridos, incluso teniendo que lamentar una víctima mortal, y están siendo habituales los atascos de tráfico, provocando muy probablemente un aumentado de las emisiones de CO2 y de la contaminación atmosférica en esta zona del centro de Valencia".

Estas quejas chocan con los datos del centro de Tráfico de Valencia. Según este organismo, en julio de 2017 la afluencia de vehículos era de 8.350 al día; en abril de este año, último dato que han contabilizado, pasaron por esa calle 7.623, también a diario. Las cifras a las que ha tenido acceso eldiario.es evidencian una caída notable del tráfico por estas vías desde 2014, cuando al mes pasaban entre 10.000 y 11.000 vehículos diarios. A finales de 2015, con parte del doble sentido ya en marcha, la densidad diaria era de unos 9.390 vehículos.

Respecto a las emisiones contaminantes, aunque no hay datos concretos sobre este punto, la asociación València Per l'Aire, que mide la calidad del mismo y los niveles de contaminación, determinó que la restricción del tráfico en Ciutat Vella -concretamente, la Plaza del Tossal- había convertido ese punto en el menos contaminante de la ciudad. Con menos tráfico, se entiende que en esta vía habrían menos emisiones. Desde la concejalía de Movilidad consideran que el PP ha querido crear "una polémica absurda" que no se corresponde con la realidad.