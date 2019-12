La tramitación de las obras del Palau de la Música de València dejarán sin actividad sus princiapales salas al menos hasta 2022

Las salas Rodrigo e Iturbi del Palau de la Música, las más representativas en las que se desarrolla la mayoría de la programación del recinto, seguirán sin actividad al menos hasta el año 2022.

Así lo han dejado entrever la presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, y la concejala de Gestión de Recursos, Luisa Notario, este miércoles tras informar de que la junta de Gobierno local del Ayuntamiento de València aprobará la licitación de la redacción del proyecto de restauración integracial y adecuación del edificio.

El Palau cerró ambas salas el pasado mes de julio tras desprenderse los reflectores acústicos del techo de la sala Rodrigo, lo que hizo aflorar serios problemas estructurales causados principalmente por los conductos de refrigeración, cuya ubicación fomentaba un efecto de condensación que venía dañando los diferentes elementos de la cubierta.

Los trabajos incluirán de adecuación incluirán la renovación del sistema de climatización, el patio de butacas, los paneles acústicos, las plataformas, la reparación de filtraciones, la mejora de la cubierta acristalada y un plan de eficiencia energética de todo el edificio.

Tanto Notario como Tello han explicado que tanto los plazos de la obra como el presupuesto vendrán determinados por el proyecto que se elija en la fase de concurso que se abrirá a partir del viernes y que si no hay contratiempos, esperan adjudicar la ejecución de las obras en el primer trimestre de 2021, por lo que con toda probabilidad, teniendo en cuenta que según han comentado, barajan un plazo no inferior a 12 meses por la envergadura de las obras, el Palau no recuperará su actividad normal hasta el año 2022.

Pese todo, la idea es que la obra pueda ejecutarse por fases de forma que puedan abrirse dependencias a medida que se vayan finalizando los trabajos, sin necesidad de esperar a que todo el proyecto esté finalizado.

Por este motivo, se ha reubicado la programación de este año y la del que viene a salas como el Palau de les Arts, la Llotja de la Seda, el Teatro Principal, el Palau de Congresos, L'Almodí, El Teatro el Musical (TEM) y el Espai Rambleta.

Por otra parte, en los próximos días dará comienzo la retirada del trencadís de la fachada al ser un elemento impropio, una obra independiente del resto de actuaciones.