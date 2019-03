Les dones que fan atenció es reivindiquen a València: "Si nosaltres parem, el món es para"

"Sota el lema 'cuidar a les cuidadores' volem visibilitzar el treball que fem en la llar que no està remunerat ni reconegut; quan eixim als nostres treballs després arribem a casa i tenim un altre treball, el domèstic, i ja estem fartes perquè és una cosa que només ens correspon a nosaltres i que ens limita molt la vida laboral".



Així s'ha pronunciat Dolores Juan, portaveu de la comissió de cures de l'Assemblea Feminista, que ha protagonitzat una concentració al costat de l'Estació del Nord en la qual s'han donat un centenar de dones les quals han escenificat algunes de les tasques de la llar. A més, han col·locat penjadors morats de cartó on cada assistent pot deixar escrit el motiu pel qual s'adhereix a la vaga feminista.

La plataforma feminista exigeix que el treball de cures siga reconegut i valorat per tota la societat, que siga assumit com a responsabilitat col·lectiva i amb la implicació de l'Estat.

Les dones han entonat càntics com "visca, visca, la vaga feminista" o "avall el patriarcat que caurà, amunt el feminisme que vencerà".

Grupos feministas en el campus de Blasco Ibáñez de la Universitat de València.

En un altre lloc de la ciutat, el campus de Blasco Ibáñez de la Universitat de València, grups de dones han recorregut l'avinguda corejant consignes com "fora masclistes de la Universitat" o "les feministes amb les associades".



El recorregut ha tingut una especial significació perquè va ser en Blasco Ibáñez, on està el rectorat de la Universitat de València, on l'any passat els piquets feministes van ser reprimits per la policia i, com a conseqüència dels incidents, multades diverses activistes.

Mujeres periodistas del colectivo 'Les Beatrius' delante del mural pintado en el Botànic

D'altra banda, el col·lectiu de periodistes i fotoperiodistes valencianes 'Les Beatrius' -en homenatge a l'escriptora Beatriu Civera- ha reclamat als mitjans de comunicació que incorporen la perspectiva de gènere en el seu plantejament editorial, en el seu organigrama, en el tractament dels seus continguts i en el seu llibre d'estil.

Per a visibilitzar aquesta reivindicació han realitzat un mural en l'emblemàtica paret de l'antic solar de Jesuïtes, el conegut com a solar del Botànic.