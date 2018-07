“No sabia que havíem de passar de l’AVE a un bus per arribar a Castelló i, damunt, amb el bitllet al mateix preu”

11.24 hores. L’AVE Madrid-Castelló inaugurat el 23 de gener passat, amb parada de 20 minuts inclosa en el primer viatge oficial amb el llavors president Mariano Rajoy a bord, arriba a l’estació Joaquim Sorolla de València.

Immediatament es posa en marxa el dispositiu. Una hostessa ix a l’andana a rebre els viatgers amb un cartell amb la llegenda “transbordament bus Castelló”.

Una hostessa mostra el cartell informatiu del transbord al bus.

En l’exterior, davant de l’accés principal, espera un autobús per portar els viatgers amb destinació a Castelló, atés que les obres d’instal·lació del tercer carril entre València i la capital de la Plana afecten la meitat dels serveis AVE i de Rodalies.

Juanjo Ruiz, un dels viatgers que fa transbordament del tren al bus, es mostra sorprés i contrariat: “la veritat és que no tenia idea que havia d’agafar un autobús, ni tampoc sé quins en són motius. El que sí que sé és que el bitllet val el mateix i que, per exemple, l’autobús no té excusats, i hi ha molta gent gran”.

En termes similars s’expressa Jorge Broscata, un altre usuari que lamentava que no sabia “si s’arribarà a la mateixa hora, ja que han dit que el recorregut amb autobús és d’una hora”.

Com en el cas de Juanjo Ruiz, Jorge tampoc sabia que havia de fer transbordament en el moment de comprar el bitllet: “Me n’he adonat quan l’he comprat i l’he imprés, però en el moment de fer la compra per la web no he vist cap avís”.

La finestra que informa del *trasbordo en la web de Renfe s'obri en posar el cursor sobre la icona de l'exclamació

I és que, segons ha comprovat eldiario.es, el preu dels bitllets que inclou el transbordament amb autobús és semblant a la resta (fins i tot una mica més car) i només es percep l’existència d’aqueix transbordament posant el cursor damunt d’una icona menuda amb una exclamació.

Demanen la gratuïtat en Rodalies

La situació dels Rodalies entre València i Castelló no és molt més bona. Les obres obliguen els viatgers a desplaçar-se en bus entre Puçol i València en la meitat dels trajectes.

La queixa principal dels usuaris és l’augment del temps de viatge entre València i Castelló, ja des del juliol del 2015, el moment previ al començament de la primera fase de les obres.

Des de llavors, hi ha hagut temporades de faenes en la via –com l’actual– i etapes sense obres, però en cap moment s’ha recuperat la durada del trajecte que actualment oscil·la entre una hora i deu minuts i una hora i 40 minuts.

Sobre aquest tema, fonts de Renfe afirmen que “possiblement” el temps de viatge tornarà als valors de fa tres anys quan acaben definitivament les obres, però no ho garanteix.

Autobusos per als viatgers de Rodalies en l'Estació del Nord de València.

La durada temporal més elevada del recorregut concentra un “al·luvió de queixes”, segons explica Juan Carlos Insa, secretari general d’UCE (Unió de Consumidors d’Espanya) a Castelló.

Sobre aquest tema, Insa explica que “en tenim una visió molt pessimista, creiem que aquesta situació només porta a una deterioració permanent (no puntual) del servei de Rodalies”. El servei no es recuperarà, conclou, “sense que hi haja una voluntat política clara a favor de Rodalies”.

Afig que “la idea del tercer fil ha sigut un experiment en què la Comunitat Valenciana ha servit de conillet d’Índies per a abaratir costos, i s’ha demostrat així el pes escàs que té la nostra comunitat en els òrgans que prenen aquesta mena de decisions” i que “moltes persones se’n passen al vehicle privat”.

Aquestes mateixes queixes es comparteixen des de la plataforma Afectats Rodalies per Obres AVE Corredor Mediterrani present en Facebook. El seu portaveu afirma que “un Civis [el viatge més ràpid de tots els Rodalies] des del Cabanyal durava 45 minuts i ara [en referència a divendres passat, abans que es reprengueren les obres] pràcticament una hora”.

La plataforma critica la Generalitat Valenciana perquè ha caigut en “el conformisme” des que el Govern central ha passat a ser socialista. “La Generalitat abans demanava la gratuïtat del servei mentre duraren les obres i ara no”, afigen.

Es queixen que, a vegades, “hi ha retards. No són enormes, però si a això afegim que els trajectes duren més, et trobes que per a fer un trajecte de 70 km pots tardar dues hores”.

En el web de Renfe es pot comprovar que a la molèstia de fer el transbordament amb autobús se suma el fet que el trajecte entre València i Castelló ha augmentat considerablement la durada respecte del divendres passat.

Els horaris mostren els elevats temps de trajectes.

Ara dura entre una hora i 23 minuts i una hora i 40 minuts, amb l’excepció d’un dels trens que rebaixa el temps fins una hora i 18 minuts. L’UCE demana la gratuïtat del bitllet mentre duren les obres.

Per la seua banda, fonts de Renfe expliquen que les freqüències de viatge han augmentat des que van començar les faenes dilluns passat: de 79 trajectes divendres passat s’ha passat als 88 actuals, la meitat dels quals amb transbordament amb autobús des de Puçol fins a València. Tret de dimecres passat, “no hi ha hagut retards”.

Afirmen que s’han reforçat els serveis d’atenció al client amb dos números de telèfon, una aplicació per a mòbils i el reforç del “personal d’intervenció” a peu d’andana per a orientar als viatgers”.

Els portaveus de la companyia no han aportat el nombre de telefonades i queixes que han rebut els seus telèfons d’atenció al client des que van començar les obres amb l’argument que només disposaran d’aquestes dades “quan passe un temps”.

Afigen que el 31 d’agost, data fixada per a la fi d’aquesta fase de les obres, es recuperaran les freqüències i la durada dels viatges que hi havia el mes de juny passat.