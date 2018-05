Empar Marco: "No estarem preocupats per l'audiència, estarem preocupats per la qualitat"

"No anem a estar preocupats per l'audiència, menys encara en el primer tram, durant l'estiu; el que anem a estar és preocupats per la qualitat". Així ha explicat aquest divendres als periodistes el seu plantejament la directora general, Empar Marco, després de la presentació de la campanya de llançament de la nova televisió pública À Punt, que ha fixat el 10 de juny per al seu inici normal d'emissions.

A la nostra terra hi ha moltes històries que mereixen ser contades. A partir del 10 de juny comencem! #TenimMoltAContar pic.twitter.com/zMd2DmZwRk — À Punt (@apunt_media) 25 de mayo de 2018

Marco, que ha indicat que "la graella de programació serà molt completa", ha presentat la campanya de llançament, que utilitza el lema "tenim molt a contar". En la campanya, dissenyada per l'empresa valenciana La Mujer del Presidente, es proposa la idea que en el territori valencià hi ha moltes coses que mereixen ser explicades.

Per a il·lustrar aqueix argument, el vídeo de la campanya arreplega els testimoniatges de l'expilot de reactors i entrenadora de futbol Patricia Campos, de l'autor de còmic Paco Roca, del músic Josué Vergara, del taller de trompetes Stomvi, de la científica María Blasco, la nadadora Anna Ortiz i els esportistes paralímpics Ricardo Ten i Kim López.

Marco ha dit que el seu equip està afrontant "menys problemes de les instal·lacions cap a fora" que dins del centre de producció d'À Punt a Burjassot, on s'està engegant "molta tecnologia nova". En tot cas, ha afirmat que la plantilla "està molt il·lusionada".