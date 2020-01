La televisió d'À Punt registra més de mig milió d'espectadors l'últim dia del 2019

Més de mig milió de valencians i valencianes van veure la televisió pública À Punt durant l'últim dia del 2019, segons informa la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Les dades de Kantar Media indiquen que el dimarts 31 de desembre la programació de la televisió va aconseguir un 4,1% de quota enfront del 2,8% del mateix dia de l'any anterior.



El minut d'or de l'últim dia de l'any es va registrar a les 23.54 hores, amb una quota del 8,9% i 154.000 espectadors. El programa especial de les campanades, presentat per segon any consecutiu per Eugeni Alemany i Carolina Ferre, va ser el més seguit del dia, amb una quota total del 7,3%. El programa va arribar en total a 230.000 persones. À Punt va ser en el moment de les campanades la quarta televisió més vista a la Comunitat Valenciana.

En segon lloc, À Punt NTC migdia va sumar una audiència del 8,3% i 103.000 espectadors. Aquest espai informatiu va aconseguir el dia 1 de gener també un 8,5% de quota. El missatge del president de la Generalitat també va ser un dels tres programes més vistos del dia, amb un 6,3% de quota de pantalla. El 36% dels espectadors del missatge del president eren de la província d'Alacant, mentre que Castelló va aportar el 14% i València el 50% restant.