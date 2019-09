L'audiència de la televisió d'À Punt creix a l'estiu i arriba al 2,4% de quota

L'audiència de la ràdiotelevisió pública valenciana creix a poc a poc. Les dades dels mesos d’estiu, que aquest divendres ha fet públiques la cadena, han sigut positives per À Punt Mèdia. Els mesos de juliol i agost ha registrat una mitjana de 2,4 % de quota i ha arribat al 48% de la població de la Comunitat Valenciana. Això vol dir que més de dos milions tres-cents mil valencians han connectat amb la televisió d’À Punt. La mitjana de cobertura diària ha sigut del 9% de la població, més de 430.000 valencians.

Els informatius segueixen sent l'aposta més sòlida d'À Punt, per això els espais més vistos durant els mesos d’estiu han sigut L’Oratge, el NTC Migdia i NTC Nit, a més de programes d'entreteniment com L’Alqueria Blanca, Check-in-hotel, Cantant al cotxe i Atrapa’m si pots. Tots ells han tingut una audiècia diària d’entre 40.000 i 86.000 espectadors.

A més, À Punt ha tingut durant els últims 6 mesos, 5’9 milions de reproduccions dels seus continguts en Facebook, que representa un 31% més que el semestre anterior. En Twitter ha generat 16’7 milions d’impactes. En Instagram, el nombre de seguidors és de 45.200. À Punt va posar en funcionament el canal Youtube el maig passat i fins ara s’han consumit 106.300 continguts.

Apuntmedia.es ha registrat durant l’últim semestre 3’1 milions de visites al web. I pel que fa al consum de continguts multimèdia, que agrupa el web, les aplicacions de mòbils i els smart tv, hi hagut més de 2 milions sis-cents mil reproduccions de continguts.

Nous formats informatius

La graella per a la temporada de tardor de la radiotelevisió autonòmica preveu, segons que ha comunicat la cadena. "A partir de dilluns 9 de setembre s’emetrà un nou format informatiu conjuntament en la Ràdio i en la TV d’ÀPunt Mèdia. El NTC matí començarà a les 7h i arribarà fins a les 10h. Està conduït per Clara Castelló i Àlex Sanjaime i edita Elpídia Bellver. El nou format s’emetrà des de l’estudi de ràdio Toni Mestre, equipat amb la tecnologia necessària per poder veure’s per televisió i web", ha explicat l'empresa pública.

D'altra banda, a partir del 23 de setembre, Victòria Maso edita i presenta el NTC migdia i Marta Ventura i Mathies Muñoz seran els conductors del nou informatiu de la nit, 20 Hores Notícies, que editen Carmesina Franch i Pura Requena. Aquest informatiu, de 20h a 22h i de dilluns a dijous, serà un espai de notícies i anàlisi de l’actualitat esguitat de directes, tertúlia, esports i oratge. "Es tracta d’un format que busca la coparticipació dels espectadors a través de les xarxes socials al mateix temps que informa i entreté", ha assenyalat À Punt.

Els caps de setmana continuen amb la periodista Patrícia Ramírez. La nit de divendres manté el programa de reportatges de Punt Docs i l’espai de debat La Qüestió, amb Jèssica Crespo i Adelaida Ferre. "Tots dos completen l’oferta informativa de la cadena amb una proposta oberta al debat i la reflexio", indica la cadena.