La radiotelevisió pública costa als valencians 35 euros per habitant menys que a catalans, bascos i gallecs

Javier Marzal, catedràtic de la Universitat Jaume I, ha estudiat i seguit de prop el procés d'obertura i el desenvolupament d'À Punt Mèdia i manté que, si bé l'ens públic té fallades evidents, el seu cost no n'és un. Per a Marzal, la consolidació econòmica de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVCM) i d'À Punt Mèdia, és fonamental per avançar cap a una societat més plural, justa i democràtica. Ho faria, a més, costant a cada valencià 11 euros, molt per davall dels 45 que els costa a catalans, bascos i gallecs una televisió pública.



Sobre la importància de tindre uns mitjans de comunicació públics i la seua repercussió econòmica en el sector, el catedràtic afirma que, en l'actualitat, els experts en economia política de la comunicació, tant a nivell nacional com internacional, valoren de manera unànime i taxativa la necessitat de comptar amb mitjans de comunicació públics. Això es deu al fet que posseeixen una indubtable rellevància estratègica per al desenvolupament econòmic, social i cultural dels països i territoris que els alberguen.



D'una banda, afirma Marzal, l'existència d'una radiotelevisió pública de proximitat és condició necessària per a comptar amb un sector audiovisual fort que exercisca de motor de la innovació i suport per al desenvolupament de les indústries culturals i creatives a la Comunitat Valenciana. A més, manté que els mitjans de comunicació públics són essencials per a la defensa i preservació de la identitat cultural dels territoris, així com per a la projecció de la llengua i cultura valencianes en un món globalitzat.



“Amb un adequat finançament i l'adopció d'un model de gestió professional, desgovernamentalitzat i transparent, els mitjans de comunicació públics són una eina essencial per a oferir a la ciutadania una informació plural de qualitat, una comunicació institucional i comercial responsables, i un entreteniment de qualitat, que permeta reforçar i preservar el nostre patrimoni cultural i lingüístic”, explica Javier Marzal.



La consolidació de l'ens públic és, segons el parer del catedràtic, l'única manera d'aconseguir un sistema comunicatiu valencià plural, competitiu i sostenible. D'acord amb les seues dades, el contracte-programa aprovat per al període 2018-2020 ha previst un pressupost anual de 55 milions d'euros, que es correspon amb una despesa per habitant d'11 euros, un 0,36% del PIB de la Comunitat Valenciana. Aquesta quantitat es trobaria molt per davall de la mitjana de 28 euros per habitant de la resta de radiotelevisions públiques a Espanya. Segons subratlla, tots els experts en comunicació i el mateix sector professional coincideixen a assenyalar que la CVMC hauria de tindre un pressupost equivalent a l'1% del PIB valencià (152 milions d'euros).

“En les condicions actuals, no es pot garantir la possibilitat de corregir la percepció negativa de la ciutadania, l'adequada promoció del nou servei públic i consolidar una programació de qualitat, innovadora i en valencià. L'economia, cultura i identitat valencianes necessiten comptar amb recursos suficients per a la nova cadena”, conclou Marzal.