La nova televisió valenciana ja emet amb el hashtag #ÀPuntEnProves

La programació en proves de la nova televisió valenciana ha començat aquest dimecres, 25 d'abril, a les vuit del matí amb el hashtag #ÀPuntEnProves.

Elaborada amb espais de l'arxiu de l'antiga Canal 9 i produccions infantils, la programació en proves ha tornat a portar a les pantalles l'emissió de dibuixos animats en valencià. En concret, la primera emissió ha sigut de la sèrie Els Biters. Un dels grans arguments per a recuperar el servei públic de radiotelevisió és cobrir l'oferta per al públic infantil en valencià.

La programació en proves, que convida els espectadors a comunicar a la cadena pública qualsevol problema o anomalia, per a anar ajustant les emissions, inclourà també proves amb algun directe.



L'objectiu és poder iniciar les emissions televisives definitives de la manera "el més ràpida i àgil possible", abans de l'estiu.



D'altra banda, la ràdio d'À Punt va començar a emetre en proves el passat 13 de novembre, i des de l'11 de desembre ho fa de forma permanent, amb una graella formada per diversos programes i un magazín matinal, als quals el 5 de març es van sumar butlletins informatius cada hora. Aquest dijous començarà a emetre un informatiu matinal de tres hores.