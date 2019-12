Absolts els futbolistes del Llevant-Zaragoza en el primer judici per la compra de partits en La Liga

El primer judici al futbol espanyol d'elit trampós ha acabat en absolució per als 36 futbolistes acusats de falsejar un partit de Primera Divisió a canvi de diners. El jutge penal només ha condemnat a dos directius del Real Zaragoza a un any i tres mesos de presó per falsedat documental.

La Fiscalia acusava el club aragonés d'haver subornat amb 1,7 milions d'euros als jugadors del Llevant Unió Esportvia per deixar-se perdre en l'última jornada de la temporada 2010-2011, la qual cosa va assegurar la permanència del Real Zaragoza i va condemnar el Deportivo de la Coruña a baixar a Segona Divisió.

Segons fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el jutge ha absolt els 42 acusats del delicte de corrupció esportiva. El titular del jutjat penal número 7 de València ha determinat que l'expresident del Zaragoza Agapito Iglesias i el seu director financer van justificar de manera fraudulenta l'eixida dels 1,7 milions dels comptes del club amb el pagament de primes especials als seus jugadors per aconseguir la permanència en Primera Divisió.

El que no s'ha pogut demostrar és que aqueixos diners acabara en mans dels jugadors del Llevant UE. Rebutja, per tant, que el partit fora manipulat.

Una sentència condemnatòria hauria acabat amb les carreres professionals dels futbolistes i amb el prestigi de la lliga espanyola, perquè de cara al món hauria sigut la demostració que existeixen paranys en la considerada "millor lliga del món". Una situació similar va passar en el futbol italià i encara no ha recuperat el seu prestigi. La denúncia va partir del mateix president de La Liga, Javier Tebas.

En aquesta macrocausa, segons la resolució de l'Audiència de València en la qual es va reobrir un procés tancat en el seu moment i es va ordenar anar a judici, existeixen indicis que nou jugadors, el tècnic i el director esportiu del Real Zaragoza van percebre diners els dies previs al partit, que hauria acabat en mans dels jugadors processats del Llevant. El Zaragoza necessitava guanyar aquell partit per a garantir-se la permanència en la Primera Divisió i amb això va propiciar el descens del Deportivo de la Coruña.

A causa d'aquestes sospites de pagament, la Fiscalia es va interessar per la falta de moviment en els comptes d'un dels jugadors acusats del Llevant, Xavi Torres, el qual va estar 72 dies a l'estiu sense retirar diners en efectiu del seu compte bancari. El jugador va respondre: "En vacances vivia a casa dels meus pares, en les festes del meu poble estàs tot el dia menjant i sopant fora en una penya que tenim. Després coincideix la pretemporada, et vas fora a altres països, dues setmanes concentrats. Són mesos en què gastes menys".