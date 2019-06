La “mossegada” de les acadèmies als professors: “Em factures 28 euros en compte de 21 i jo t’emet una factura d’una altra empresa per la diferència”

El frau de desenes d’acadèmies privades que gestionen fons europeus de les administracions autonòmiques continua funcionant a ple rendiment i farà més de dotze anys que es du a terme amb total impunitat i milers de docents afectats. A hores d’ara hi ha una investigació oberta per diverses fiscalies provincials després que la Fiscalia Anticorrupció els derivara el cas, ja que entén que és un problema que afecta cada autonomia, l’Administració que gestiona les ajudes de la Unió Europea, i no una trama a gran escala. Tot i que les pràctiques són generalitzades i similars en diferents punts d’Espanya.

Les informacions publicades per eldiario.es han posat en alerta l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF), que ha exigit al Regne d’Espanya que hi intervinga i adopte mesures davant d’aquest frau en els fons per als aturats. El Ministeri d’Hisenda i el de Treball han encetat una investigació i han demanat a les autonomies que aclarisquen la situació. El Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA) ja s’ha posat mà a l’obra i ha començat a coordinar efectius per a posar límit a la situació.

Mentre les administracions s’entenen, ni el poder executiu ni el judicial ni el legislatiu acaben de posar el cascavell al gat. El frau continua funcionant a ple rendiment. Eldiario.es publica un enregistrament exclusiu enregistrat fa un mes en què es demostra que les acadèmies proposen als professors el pagament de “mossegades” que encobreixen amb la prestació de serveis inexistents i que facturen a través d’altres societats diferents de l’acadèmia. En altres casos el frau és més bast i se li requereix directament al docent diner negre. La por de no tindre faena fa la resta.

L’enregistrament que es reprodueix a continuació el va fer una aspirant a professora de l’acadèmia madrilenya Consultoría e Integración de Sistemas, Sociedad Limitada, en què s’aprecia com un responsable de l’acadèmia li explica com ha d’actuar per a cometre el frau en les ajudes per impartir un curs en el seu departament. Aquest mitjà es reserva les identitats de la professora i de l’empresari, i tota la documentació que ha pogut recopilar sobre aquest cas particular que és generalitzat en la resta d’Espanya.

Tot seguit hi ha la transcripció de l’àudio:

Responsable de l’acadèmia (A): Hem de signar el contracte. Hem de veure el tema de la facturació. Has de fer-te autònoma. Vint euros l’hora.

Aspirant a professora (P): Vint-i-un.

A: D’acord, vint-i-un euros l’hora. Has de ser autònoma, perquè hem de fer una facturació doble. Tu em factures a mi i, en compte de facturar-me’n vint-i-un, me’n factures vint-i-huit. I jo t’emetré una factura d’una altra empresa per la diferència.

P: I els impostos?

A: Els regularitzarem. Has de parlar amb Javier, que és assessor meu. Com que és una factura que emets tu i després en reps una altra com a despesa, doncs s’equipara. Ho mirarem per si de cas cal regularitzar alguna cosa i cal pagar-te alguna cosa a canvi. Això m’estime més que t’ho explique el nostre assessor fiscal. Però sí que és cert que en la majoria dels casos més o menys s’equipara. Si és una cosa a favor teu, res; si no, se’t paga.

P: Si jo pague els impostos per vint-i-huit euros necessàriament...

A: Però és que tens una despesa. M’entens?

P: No.

A: Vejam, que t’ho explique ell (l’assessor). Tu emets una factura de vint-i-huit euros i, després, tens una despesa de set euros.

P: Però, a més, hauré de pagar els ingressos... Que m’ho explique...

A: És clar, que t’ho explique. Com que tens un ingrés per ací, però una despesa per allà, doncs s’equipara.

P. Però la despesa és mentida. La despesa no és real.

A: Ja, però ho has de declarar com a despesa.

P: Però, a més, pague els impostos dels vint-i-huit euros?

A: Que t’ho explique ell. Tu, quan faces la declaració de la renda, has de declarar que n’has facturat vint-i-huit i que te n’has gastat set. Per a cobrar-ne vint-i-un.

La conversa entre l’aspirant a professora i el responsable de l’acadèmia no admet dubte del modus operandi per a cobrar de manera irregular una part del que hauria de ser el sou del docent. A més, en aquest cas i en molts altres que continuen tenint lloc en l’actualitat es comet un altre presumpte frau, en aquest cas amb la Seguretat Social. I és que el responsable de l’acadèmia planteja a la professora que es faça autònoma per a facturar el curs, fet que podria indicar que aquesta empresa utilitza falsos autònoms per a impartir els cursos.