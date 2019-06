Cessa del seu càrrec el secretari del consell d'administració de l'Autoritat Portuària de València

El consell d'administració de l'Autoritat Portuària de València (APV) es reuneix aquest divendres en l'edifici del Rellotge.

Un dels punts a tractar serà el cessament del secretari del consell, Luis Felipe Martínez, dos anys després del seu nomenament en el càrrec.



Fontss de l'APV han remés a la roda de premsa que tindrà lloc després de la sessió per a conéixer els motius del cessament i si hi ha ja un substitut designat.



Membre del PSPV-PSOE, Luis Felipe Martínez és funcionari del cos superior d'administradors civils de l'Estat, i ha exercit nombrosos càrrecs oficials, entre altres els de subdirector general d'Ordenació i Política de Personal en el Ministeri de Sanitat i Consum, secretari general de la Conselleria d'Administració Pública, director general del Servei Valencià de Salut o Subdelegat del Govern a València.



Un altre dels punts a tractar és la sol·licitud de Boluda Container Factory S. L. d'atorgament d'autorització administrativa per a l'ocupació de béns de domini públic portuari en la Zona del Carreró Nord del Port de València, amb destinació a campa auxiliar del seu taller.



Vicente Boluda, president de l'Associació Valenciana d'Empresaris, amb importants empreses que desenvolupen la seua activitat en el port com l'esmentada, forma part del consell d'administració de la APV per designació de la Generalitat Valenciana.

D'altra banda, la directora comercial de l'APV, Mar Chao, en la seua intervenció davant la comunitat logística de Casablanca (Marroc), ha anunciat que València acollirà i organitzarà l'edició de la Mediterranean Ports & Shipping de 2021, un anunci que suposa una clara demostració de la importància que el Marroc té per a Valenciaport i, per tant, per a les empreses espanyoles.