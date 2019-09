La Generalitat Valenciana estableix un protocol perquè les persones adoptades puguen tindre accés a les seues dades biològiques

Accés a l’historial mèdic, saber si tens germans o familiars vius o, simplement, el per què. Les persones que han passat per un procés d’adopció tenen especialment complicat accedir a les dades de la seua família d’origen i conéixer les causes que van motivar la seua adopció. Per a algunes, la falta de resposta implica una dura experiència emocional.

Un dels aspectes de la Llei d’infància i adolescència, aprovada l’any passat en les Corts Valencianes a proposta de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives regula aquest dret de les persones adoptades. La norma estableix l’obligació de la Generalitat de prestar assessorament i ajuda per a fer efectiu el dret a conéixer els orígens biològics. En el marc d’aquesta llei, el departament que dirigeix Mónica Oltra ha enviat una instrucció a totes les direccions territorials per començar a treballar amb un protocol homologat perquè aquestes persones puguen accedir a algunes dades.

Segons explica la Conselleria d’Igualtat, es podrà accedir a la història mèdica, conéixer les circumstàncies que van motivar l’adopció de les mesures de protecció, la història de vida de l’adopció i la informació relativa a germans o altres familiars, sempre sense revelar-ne la identitat. El procés és sensible, ja que pot entrar en conflicte amb la protecció de les dades dels pares biològics o dels familiars.

La instrucció obliga l’Administració a prestar assessorament i ajuda a les persones que vulguen conéixer els seus orígens. S’aplica a les persones que han passat per un procés d’adopció residents a la Comunitat Valenciana o que hagen sigut adoptades amb intermediació de la Generalitat. L’obligació també implica, en cas que la persona ho sol·licite, la mediació i la preparació psicològica per al contacte amb la família d’origen. En tots dos casos, la persona interessada ha de manifestar el seu consentiment.

Per a accedir als tràmits, el sol·licitant haurà de presentar un escrit, seguint un model que es publicarà en els pròxims dies en el web de la conselleria, en les delegacions territorials. Qualsevol persona major de 18 anys podrà sol·licitar-ho o, en cas de ser menor, podrà fer-ho a través dels seus representants legals.

En els casos limitats a conéixer l’historial mèdic, el procés serà més breu –n’hi haurà prou amb un escrit i la comprovació de la validesa de les dades–, però en els casos de voler aprofundir la informació, la persona sol·licitant serà assessorada psicològicament pels tècnics. En encetar el procés, cada persona tindrà un tècnic de referència que farà l’acompanyament, amb un recalcament especial en el suport emocional per a comprendre l’adopció. Aquest tècnic haurà d’elaborar un informe de viabilitat i autoritzar a continuar amb el procés en funció de les entrevistes i avaluació del sol·licitant.

L’objectiu és ajudar les persones adoptades a superar algunes traves per a conéixer dades bàsiques que, moltes vegades, afecten el seu benestar. Una cosa tan senzilla com l’historial mèdic serveix per a fer, per exemple, un estudi genètic sobre possibles malalties i permet treballar en la prevenció d’aquestes.

La conselleria també regula l’actuació en casos en què la persona vulga anar més enllà i conéixer la seua família biològica. Per fer-ho, es notificarà als progenitors, familiars o persones afectades, que han de donar-hi el consentiment exprés. En cas contrari, s’haurà d’arxivar l’expedient.

En cas que els familiars biològics hi accepten, tindran el mateix dret que el sol·licitant a rebre acompanyament i assessorament tècnic, activitats preparatòries, informació i orientació i suport professional.