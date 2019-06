L'Advocacia de la Generalitat, acusació particular, no compareix en un interrogatori clau del forat de RTVV

L'Advocacia de la Generalitat no ha acudit a l'interrogatori que el titular del jutjat d'Instrucció número 6 de Paterna ha realitzat a l'exdirector general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) José López Jaraba. La declaració de l'exdirectiu aquest dilluns per a aclarir una pericial que conclou que es van pagar 1,7 milions de més per una sèrie de ficció i un programa era l'última oportunitat per determinar alguna responsabilitat sobre el forat de 1.300 milions d'euros de l'extinta empresa pública que va acabar sense responsables i amb 1.600 treballadors al carrer.



I l'Advocacia de la Generalitat, en representació de l'administració perjudicada, no ha estat. Tampoc el fiscal, que se suposa que ha de garantir l'interés general en els processos penals. Només han acudit els lletrats de la CGT, el sindicat que manté viva la causa, i Compromís.

El forat mil-millonari que van assumir els valencians acabarà enterrat quan finalitze la liquidació -si és que algun dia esdevé- i sense que cap dels seus gestors acaben assumint responsabilitats penals o davant un Tribunal de Comptes. Programes sobredimensionats, sous milionaris amb poca justificació o directius "zombies" només van ser algunes de les pràctiques que amb el temps s'oblidaran. En tota la legislatura, els liquidadors nomenats pel Consell bipartit no han denunciat davant la justícia -almenys que se sàpia públicament- cap contracte o pagament irregular. Les catifes de RTVV quedaran sense alçar.