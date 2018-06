El Bloc aparta la cogerent de Divalterra, detinguda en l'operació de la Diputació de València

La cogerente de Divalterra detinguda dimecres passat en el marc de la 'Operació Alqueria', Agustina Brines, ha deixat el seu càrrec al capdavant d'aquesta empresa. L'altre gerent, Xavier Simón, ja ha sigut destituït pels socialistes. L'Executiva del Bloc, partit majoritari de Compromís i al qual pertanyia l'arrestada, s'ha reunit d'urgència aquest divendres per a prendre una decisió, hores després que Ferraz decidira suspendre de militància el president de la Diputació de València i a altres dos detinguts.

La Permanent del Bloc -nom del seu òrgan directiu- d'aquest divendres ha sigut bastant tibant, ja que el sector crític de la formació es negava a apartar-la.

Segons ha comunicat la secretària general del Bloc, Àgueda Micó, Brines ha informat el seu partit que ha donat aquest pas fins que puga declarar davant el jutge i queden aclarides "totes les qüestions que la vinculen als últims esdeveniments" de l'empresa pública Divalterra, la causa de la qual està sota secret. L'exgerent va ser nomenada el 2015 a proposta de Compromís.

Els contractes d'alts directius de l'empresa pública Divalterra que han motivat aquesta operació, mitjançant una fórmula que evitava la concurrència pública i els mèrits, són alcaldes socialistes de xicotets municipis com Salvador Femenía (Alquería de la Comtessa) o Víctor Jiménez (Rocafort), el president de la gestora del PSPV en la comarca de la Foia de Bunyol, Lucas Ferrando; o l'exsecretario d'Organització del Bloc (partit que forma part de la coalició Compromís) i regidor de Silla, Josep Melero. Aquest últim té certes afinitats amb el sector poc inclinat a prendre la decisió.

Compromís -integrada per tres partits- es reuneix al llarg de la vesprada d'aquest divendres per a escoltar les explicacions de Brines i prendre una decisió sobre el seu carnet de militant. Compromís també ha de valorar la proposta de Toni Gaspar com a successor de Jorge Rodríguez al capdavant de la Diputació de València, un suport que anirà condicionat a una reforma dràstica de la gestió i el possible tancament de l'empresa pública que ha sigut germen de diversos casos de corrupció.