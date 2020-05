Així serà la nova avinguda del Port de València: voreres de set metres, carril bici en la calçada i tres carrils per al trànsit

L’Ajuntament de València ha fet públic dimecres un esbós del disseny que ha previst per a la nova avinguda del Port de València.

Com va informar eldiario.es, la idea és convertir aquesta via, concebuda actualment com una autovia urbana, en un passeig cap a la mar, per a la qual cosa s’ampliarà l’espai per als vianants en la vorera esquerra en sentit cap al port mitjançant una actuació blana, fins que es desenvolupe el projecte de reurbanització, tal com es va anunciar en les avingudes de Pérez Galdós, Giorgeta i en la plaça de Sant Agustí.

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha comentat dimecres que la intenció és guanyar dos carrils de circulació com a espai per als vianants, en coordinació amb la delegació de Mobilitat: "Es tracta d’una intervenció amb què obtindríem al voltant de 7 metres de vorera més i un carril bici més ample".

D’aquesta manera, l’avinguda passaria dels cinc carrils actuals per a trànsit motoritzat (quatre per a vehicles privats i un per a l’EMT) a tres carrils (dos per a vehicles privats i un per a l’EMT).

Amb tot, encara s’han de polir aspectes com la filera d’aparcament existent o com es compatibilitzen les obres per a baixar el carril bici a la calçada que s’executen en aquests moments en el tram de l’avinguda més pròxim a la mar.

D’altra banda, Gómez ha concretat que la intervenció en Pérez Galdós, Giorgeta i Sant Agustí començarà la setmana que ve.

"El pla municipal d’ampliació d’espai públic perquè els carrers de València puguen ser gaudits amb garanties de seguretat per la ciutadania preveu la intervenció, durant la setmana pròxima, en l’avinguda de Pérez Galdós i la plaça de Sant Agustí", ha explicat.

L’Ajuntament reprén 150 projectes

L’Ajuntament ha représ dimecres, després d’haver-se aprovar-se ahir el reial decret que allibera la contractació pública, processos d’obres, com les de la remodelació de la plaça de la Reina, i altres procediments de contractació que generen ocupació en tots els barris de la ciutat, "ja que la contractació pública és un dels principals motors de l’economia", segons ha anunciat l’alcalde de València, Joan Ribó, quan ha acabat la reunió de la Comissió de Seguiment de la crisi generada pel coronavirus.

Segons aquest acord, "s’activarà la licitació de més de 150 contractes, entre els quals estan, per exemple, la redacció del projecte del nou centre d’animals o el de la rehabilitació del Palau de la Música. També es posaran en marxa altres contractes nous, sempre per mitjans electrònics".

"Amb la contractació, aquest Ajuntament genera ocupació en tots els barris, perquè la contractació pública representa entre el 10% i el 20% del PIB i, per tant, és un element clau per a incrementar la productivitat del país", ha remarcat Ribó alhora que ha recordat alguns dels contractes que s’han vist afectats per les decisions governamentals amb motiu de l’estat d’alarma.

Entre els contractes esmentats també estaven el de la redacció dels projectes de la construcció del nou Institut d’Educació Secundària (IES) de Patraix, o el del Col·legi d’Educació Infantil i Primària (CEIP) de Malilla, que també ha esmentat com a exemples.

"En qualsevol cas", ha reiterat l’alcalde, "l’Ajuntament no ha parat el procés de contractació, és a dir, l’estat d’alarma no ha paralitzat l’Ajuntament i hem treballat en tot moment per avançar al màxim els processos de licitació".