L'Ajuntament de València visita el nou Mestalla per a validar el reinici de les obres

El passat mes de febrer es van complir nou anys des que es van paralitzar les obres del nou Mestalla, deixant un enorme esquelet de formigó en plena avinguda de les Corts Valencianes.

Durant aquest temps, han sigut uns quants els retocs del projecte inicial anunciats per diferents directius amb l'objectiu d'abaratir els costos i poder així reiniciar els treballs, encara que fins ara tots els intents s'han vist frustrats.

No obstant això, l'últim dels projectes, presentat el passat mes d'octubre per la directiva del magnat Peter Lim, amb el president Anil Murthy al capdavant, és el que té tots els aspectes de veure la llum.

I és que, per primera vegada almenys des del canvi de govern en l'Ajuntament de València a mitjan 2015, regidors i tècnics dels serveis municipals d'Activitats i de Bombers faran una visita al nou estadi aquest dimecres a les 9.00 per a conèixer-ne in situ l'estat de cara a la concessió de la llicència d'activitats necessària per a reiniciar les obres, tot un símptoma que aquesta vegada la tornada de les màquines a l'estadi està més a prop que mai.

Sobre aquest tema, el regidor d'Espai Públic, Carlos Galiana, ha explicat que es tracta d'"una primera visita de treball per a comprovar en quina situació està tot amb l'objectiu de ser el més rigorosos possible a l'hora de concedir la llicència i d'agilitar els tràmits, és una cosa que també hem fet en altres grans projectes com l'Alqueria del Basket".

Galiana ha explicat que "en tractar-se d'una edificació destinada a un servei i no, per exemple, a habitatges, requereix d'una llicència d'activitats per a poder reiniciar les obres".

El president del València, Anil Murthy, ja va anunciar l'octubre de l'any passat, després de reunir-se amb l'alcalde, Joan Ribó, que l'entitat iniciaria amb l'Ajuntament el procés de tramitació de les llicències necessàries per a la finalització del nou Mestalla.

Els terminis estipulats en l'Actuació Territorial Estratègica (ATE) estableixen que el València hauria d'acabar el nou estadi abans de maig del 2021, a més d'enderrocar el vell Mestalla aamb la data límit del 2023.

El València va iniciar la construcció del Nou Mestalla en 2007 i al febrer del 2009 va arturar les obres i des de llavors el club no ha confirmat la data d'inauguració del futur estadi valencianista.