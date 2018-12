Les sales Albatexas muten a 'Las Vegas': l'oferta de cinema en valencià es redueix

Els cinemes Albatexas, a València, canvien de nom i d'oferta. El projecte del cineasta Ventura Pons d'oferir pel·lícules subtitulades en valencià ha durat a penes dos anys i en la seua nova etapa reduirà considerablement l'oferta. Rebatejats com a cinemes Las Vegas, la sala prioritzarà els subtítols en castellà per la falta de públic malgrat l'irrisori dels preus. Cada entrada costa tres euros i és gratuïta per a escoles.

L'oferta no apartarà tot el valencià, però reduirà fortament la seua quota en pantalla. "No volem perdre al públic en valencià, això ho tenim clar", asseguren els organitzadors. El projecte, reconeixien els seus promotors, no ha tingut l'èxit esperat. A la falta de públic es va sumar la necessitat de reforma de les sales després dels temporals de novembre. Els nous cinemes giren ara cap a una cartellera més comercial, pròxima a l'oferta de la resta de sales.

El projecte original va arrancar al març del 2017 com un cinema de reestrena subtitulat al valencià i amb pel·lícules noves en versió original en català, per a la qual cosa va comptar amb una subvenció de 90.000 euros de l'Executiu autonòmic. La reobertura, amb el nou programa, comptarà amb Willy Toledo per a la presentació de 'El rey'.