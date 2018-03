Alberto Fabra defensa que Ciegsa va ser "necessària, útil i satisfactòria" per a construir col·legis "de forma ràpida"

L'expresident de la Generalitat Alberto Fabra ha comparegut aquest dilluns en la comissió de recerca sobre les irregularitats en la construcció de col·legis a la Comunitat Valenciana a través de l'empresa pública Ciegsa, per la qual es van pagar al voltant de 1.000 milions d'euros en sobrecostos.

L'excap del Consell s'ha decantat per oferir un 'míting' sobre la seua gestió, assegurant que el seu Govern no tenia diners i que el Govern del Botànic no té tants problemes de finançament com denuncien. D'aquesta manera, ha presumit d'haver-hi tancat 71 ens públics i d'haver intervingut amb el Govern per a aconseguir canals de finançament, com el FLA.

Pel que fa als sobrecostos, Fabra ha indicat que són els complementaris que es fan els projectes. "Hi ha hagut afegits en els d'ara?", s'ha preguntat l'expresident popular, qui responia: "Supose que sí... Sempre dins de la llei, justificats pels tècnics". "No és un polític al que se li ocorre que es faça un modificat, sempre signa un tècnic", ha explicat Fabra.

Així, ha defensat que va haver-hi sobrecostos però que aquests van ser "legals" i creu que encara existeixen: "no sé si li diuen modificats i fa com amb els barracons i canvien la terminologia".

La prioritat, l'eliminació dels barracons

Fabra ha apuntat que l'única directriu que li va donar a la llavors consellera d'Educació María José Catalá va ser l'eliminació dels barracons, "aules prefabricades", "era la prioritat".

Respecte a Ciegsa, l'exdirigent popular ha defensat les bondats de l'empresa pública: "Ciegsa va ser necessària, útil i satisfactòria", ja que va permetre construir col·legis "de forma ràpida". Si no s'haguera creat, ha sentenciat Alberto Fabra, "sí que seria necessària aquesta comissió de recerca".

No obstant açò, ha indicat que va voler tancar l'empresa mitjançant una cessió de les accions a l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat (Eige), de manera que l'Eige, al costat de l'IVF, assumira el deute de Ciegsa, després de liquidar els actius. Fabra entén que es va fer "tot bé, i si no, estan els tribunals".