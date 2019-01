Alcoi sense ‘blackface’: col·lectius antiracistes exigeixen que es replantege la cavalcada de Reis

En la cavalcada de Reis de la ciutat d’Alcoi, amb més d’un segle de tradició i una de les més antigues d’Espanya, cada any hi ha un seguici de patges amb el rostre empalustrat de pintura negra que reparteixen els regals a les cases dels veïns que paguen per la performance. Prop de 200 persones del municipi es disfressen amb uns llavis rojos ben cridaners, a joc amb un vestit, a qui col·loquialment anomenen "els negrets".

Les queixes contínues de col·lectius antiracistes han aconseguit que en la majoria de les cavalcades es prescindisca de la pintura negra per a disfressar algú d’africà o afrodescendent. Aquests grups fa anys que assenyalen que fer d’un to de pell una caricatura és denigrant. No obstant això, municipis en què aquesta tradició és senyal d’identitat –la d’Alcoi està declarada Bé d’Interés Cultural, Festa d’Interés Turístic Nacional i aspira al reconeixement de la Unesco des del 2011– s’aferren als reconeixements per no modificar-la.

El col·lectiu Afroféminas, que agrupa dones afrodescendents i que lluita per inculcar la perspectiva racial en el feminisme, va iniciar una campanya per xarxes socials l’any passat perquè els veïns d’Alcoi es replantejaren la seua festa. A través de la seua pàgina web, la comunitat digital ha difós aquesta setmana una carta oberta als patges negres, en què aporta la seua visió crítica sobre la festa, al qual s’ha sumat el portal Es Racismo.

“Centenars de persones joves d’Alcoi recorreran els carrers de la localitat disfressats de ‘negrets’. L’any passat vam sentir d’alguns de vosaltres que ho féieu pels xiquets i per mantindre la seua il·lusió. Ens sorprén que no penseu en aqueixos altres xiquets, que també viuen a la vostra ciutat i que veuen com es representa la seua humanitat, el seu ésser i la seua identitat com una bufonada”, al·ludeix el col·lectiu.

Afroféminas considera que un dels principals problemes és que la gent no entenga que és un problema: “És impossible entendre per què els negres estem tan enfadats pel seu ús, llevat que un sàpia què és el que els negres veiem quan els blancs es pinten la cara imitant la negritud”.

Sobre la mateixa qüestió reflexionava el periodista Moha Gerehou, també expresident de SOS Racismo Madrid. En un vídeo per al canal d’eldiario.es l’activista explica per què pintar-se de negre en una cavalcada és racista i els vincles d’aquesta tradició amb l’esclavitud.

Una qüestió que descriuen també en Afroféminas en el seu portal: "Sabem que el rostre negre i altres imitacions racials eren formes d’entreteniment per als vostres avantpassats que formaven part d’un procés deshumanitzant més ampli que feia possible l’esclavitud i la prostració", explica la comunitat. "El món ja mira amb sorpresa, i una mica de vergonya aliena, aqueix aquelarre racista que mostreu als xiquets de la vostra localitat", conclouen en el comunicat.

L’ajuntament d’Alcoi assegura que està obert al diàleg amb el col·lectiu, com ha fet amb altres associacions que plantejaven les mateixes qüestions. "Nosaltres no faltem al respecte, no és un blackface, ni una manifestació racista", explica el regidor de festejos Raúl Llopis, del PSOE, que reitera que el consistori està disposat a parlar amb qualsevol persona que vulga i que respecten totes les crítiques. Sobre la festivitat, el regidor defensa la tradició. "Ho tenim claríssim", assenyala sobre la celebració de la pròxima nit de Reis.