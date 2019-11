Alcoi s'inventa un 'reality' per atraure les famílies i els joves a viure en el centre històric

L'Ajuntament d'Alcoi (Alacant) vol incentivar el retorn de les famílies i els joves al centre històric per a dinamitzar econòmica i socialment la zona, que compta amb una població envellida però en el qual s'estan rehabilitant habitatges i alçant noves construccions en solars buits. Allí també es troben un centre i una escola d'art, la seu de la Universitat Politècnica de València, diferents museus i construccions que pertanyen a la ruta modernista europea, com l'edifici del conservatori...

Per a això ha posat en marxa la iniciativa 'Viure ací, en el centre', una experiència que té com a referència una casa modular, efímera i d'estil modernista -d'acord amb l'entorn arquitectònic- que s'ha alçat en la plaça d'Espanya de la localitat, lloc en el qual cada any s'erigeix el famós castell per a les festes de Moros i Cristians, com a símbol del que significa "reconquerir" el centre.

Els guanyadors d'aquest concurs urbà obtindran 365 dies de lloguer gratis en un habitatge del centre de la ciutat natal de Camilo Sesto. "Un autèntic regal per a tots, perquè esperem que aqueix any de vivències dels triomfadors en el centre històric, contagie a altres persones i vinguen a gaudir de tot el positiu que comporta la vida en aquests carrers, que les convertisquen en el centre del seu projecte de vida", destaca Vanessa Moltó, regidor d'Hisenda i Comerç.

Aquest habitatge temporal serveix de base a dues parelles de joves, que tindran l'oportunitat de viure durant dues setmanes (una cadascuna d'elles) en el 'quilòmetre 0' d'Alcoi amb l'objectiu de difondre a través de les xarxes socials els beneficis de viure en el cor de la ciutat, demostrant "la seua àmplia oferta cultural, gastronòmica, comercial i d'oci". Per a això, aquests influencers hauran de complir amb una sèrie de proves o reptes i publicar-les a través de Facebook i Instagram.

Xavier i Nuria en la seua estrena a la casa.

No obstant això, Moltó vol aclarir que no es tracta de cap 'Big Brother': "Ací no hi ha càmeres ni és cap xou, no es pretén envair la intimitat de ningú, sinó que ens narren les seues experiències en el centre històric".

Per a participar en aquesta curiosa iniciativa es van presentar onze parelles, de les quals van ser seleccionades dues. La primera d'elles, composta per dos joves estudiants de Monforte i Villena que cursen tercer d'Enginyeria Mecànica al campus alcoià de la Universitat Politècnica de València, Eduardo i José, ja han completat la seua experiència.

Eduardo i José durant la seua experiència en 'Viure al centre'.

Eduardo, un dels participants de la primera parella (Dacsa Team) valorava l'experiència com "molt enriquidora. Ha sigut increïble". Així, assenyalava que la casa, "a la qual només anàvem a dormir", els ha servit com a "excusa perfecta per a conéixer millor el centre". El que va començar com una broma, reconeix, s'ha convertit en una vivència que els ha proporcionat nombroses experiències i anècdotes. Ara els toca a Nuria i Xavier (Bolet Team).