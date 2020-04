Alvise Pérez, l’agitador de l’‘alt-right’ que va eixir de la política professional per la porta de darrere

“Cada mentida que diem incorre en un deute a la veritat i tard o prompte aquest deute es paga”. La frase no és de Joseph Pultizer ni de Jürgen Habermas, dos puntals de la configuració de la veritat en la nostra era. La cita és de Luis Pérez, conegut en les xarxes socials com a Alvise Pérez, un influenciador i consultor sevillà en xarxes socials i jove guru de la caverna mediàtica que, encara que ja havia començat a fer-se un nom en la xarxa, va saltar a la fama com a cap de gabinet de l’actor, exdiputat del Congrés i portaveu de Ciutadans, Toni Cantó, en el parlament valencià.

Els seus mètodes i manejos, sobretot després de l’eixida de Ciutadans, imiten els d’un locutor de l’alt-right nord-americana, la dreta que renega del conservadorisme moderat i que ha deixat els pretesos complexos amb els progressistes a una banda per atacar poblacions en risc d’exclusió i disparar tothora contra l’esquerra. Manters, xiquets tutelats o feministes, però també polítics d’esquerra i periodistes a qui defineix com la “màfia mediàtica”. Agita teories de la conspiració, llança dades de contrastació ben dubtosa o directament ofereix dades falses. Perquè les notícies falsejades calen, i molt. I sempre hi ha algú disposat a creure’s aqueixa “veritat alternativa”.

Encara que, en conversa amb eldiario.es, Alvise renega d’aquesta vinculació d’extrema dreta i de l’ús del seu argumentari. “M’he considerat sempre més liberal que conservador. I si debatérem, podríem veure si alguns arguments són d’extrema dreta o no”, assegura

La frase d’Alvise Pérez sobre el “deute amb la veritat” és tan reveladora de la tàctica usada per aquesta nova ona populista de dretes. Perquè per a aquest influenciador, moltes vegades la realitat no importa. No va importar quan va dir que l’exalcaldessa de Madrid Manuela Carmena tenia coronavirus i havia rebut en el seu domicili un “respirador” de l’empresa VitalAire per “ evitar anar a un hospital públic i fer cua com la resta dels espanyols”. Una invenció que possiblement sabria que seria desmentida. Però és igual, l’important és que córrega per les xarxes encara que haja de respondre en el jutjat.

A preguntes d’aquest periòdic, Alvise no vol respondre ni donar una opinió sobre la denúncia anunciada per Carmena. “Ja ho he explicat en altres mitjans”, diu. Això sí, el tuit el manté publicat, reconeix.

Tampoc li va importar la realitat quan el 5 de desembre de 2018 va dir que la presència de manters en un carrer de vianants de València quasi havia provocat l’atropellament d’un xiquet de set anys per un taxi. El fet que deia que havia vist era mentida i van ser els usuaris de Twitter els que el van advertir que això que els seus ulls havien presenciat pretesament era impossible que passara. La via és una de les de vianants més antigues de València i per la qual mai passen cotxes. Menys encara quan està plena de gent. Aquest tuit sí que el va esborrar.

Tuit d’Alvise Pérez en què va dir que havia presenciat quasi un atropellament en un carrer de vianants. No passen cotxes per aquest carrer. Mai.

Aquest tuit, que va haver d’eliminar per fals, va ser amb el que va debutar a la seua arribada a València per a treballar a les ordres de Toni Cantó. Cantó encara era diputat en el Congrés, però ja sabia que tornava a la seua terra a ser cap de cartell per a disputar la Generalitat a Ximo Puig i Mónica Oltra. A Madrid, havia conegut Alvise Pérez i l’havia enamorat per la seua actitud irreverent i la seua desimboltura. A més, tenia ja un bon nombre de seguidors en les xarxes socials.

Així doncs, abans de l’aterratge de Cantó, Alvise Pérez es va encastar en el grup parlamentari aquell desembre del 2018 i fins a la campanya electoral d’abril del 2029. “L’home en l’ombra de Cantó”, segons un diputat d’aquella època, o “un auditor polític”, com es definia ell davant l’equip de María Carmen Sánchez, llavors portaveu. La realitat és que Alvise Pérez va arribar a València per “ netejar” el grup de no afins i per canviar a la majoria dels assessors i els tècnics. Cantó necessitava el seu equip.

Després del gran resultat de Ciutadans en aquestes autonòmiques, els de Cantó van entrar com a tercera força del parlament valencià i Alvise Pérez com a cap de gabinet de Cantó, encara que les seues funcions no van ser tant ideològiques com d’“assistència”. Malgrat la seua figura de cap de gabinet, un càrrec que la majoria porten amb discreció, Alvise no va deixar de tindre protagonisme en les xarxes amb ficades de pota ben sonores. Com la protagonitzada quan va intentar acusar el socialisme andalús d’un pretés índex elevat de prostitució i es va equivocar amb la interpretació d’un nombre fraccionari. Era juliol del 2019.

Tuit en què Alvise Pérez interpreta malament un nombre fraccionari.

La relació amb el seu descobridor es va anar refredant a marxes forçades, segons es produïen queixes de diputats que no combregaven amb el seu discurs extremista en les xarxes socials. Però l’eixida d’Alvise Pérez del grup no es va produir per les seues boles i els seus atacs a l’esquerra, cosa que antics diputats consideren que seria injust, perquè Cantó també ha posat tuits fora de lloc, encara que se n’ha disculpat, sinó per una pèrdua de confiança per la seua faena diària.

La primera prova del fet que qui el va fitxar li ensenyava la porta la va tindre Alvise Pérez quan el mateix Cantó li va situar un coordinador de gabinet per damunt per a atendre els temes de la seua competència al cap des sis mesos d’haver-lo nomenat. El moviment li va fer poca gràcia, però va continuar anant al seu lloc de treball tot els dies amb poques funcions per a exercir. Fins que poques setmanes després, just quan expirava el seu contracte, va anunciar que dimitia. L’influenciador eixia per la porta de darrere al cap d’un any amb salari públic en la política professional. “Em van oferir altres coses en el grup parlamentari i fora, però vaig decidir fer-me autònom”, assenyala.

Amb la seua eixida després de la pèrdua de confiança de Ciutadans a la Comunitat Valenciana, Alvise Pérez ha entrat ja definitivament amb totes les seues forces a la seua dedicació com a influenciador i consultor extern. Com va contar eldiario.es, ha sigut un dels impulsors de la “manifestació en línia” contra el Govern d’Espanya per la gestió de la crisi del coronavirus i forma part d’una xarxa d’amplificadors de boles i desinformació en les xarxes socials. “El vídeo polític en directe més vist de tota la història en Youtube España”, assegura el mateix Alvise sobre aquesta protesta en una xifra difícil de contrastar.

Una altra de les boles difoses per Alvise Pérez caçada per Maldita.es. El grup neonazi Hogar Social i un mitjà ultra també van intentar disseminar la mateixa mentida, de tall islamòfob.

Unes boles i unes mentides que, malgrat haver-se’n demostrat la falsedat, Alvise Pérez manté en les seues xarxes socials o els continua donant pàbul, com en les que ha desmuntat de manera reiterada Maldita.es. Perquè la realitat o la veritat ja no importen. S’han perdut els complexos. Fins que et traguen els colors de la cara.