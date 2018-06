La diputada socialista Ana Barceló, nova consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

La diputada socialista en les Corts Valencianes Ana Barceló, alcaldessa de Sax entre 2003 i 2011 i membre de l'executiva del PSPV-PSOE, és la persona triada pel president de la Generalitat, Ximo Puig, per a ocupar la plaça de consellera de Sanitat Universal i Salut Pública que ha deixat vacant Carmen Montón amb el seu nomenament com a nova ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social en el Govern de Pedro Sánchez.

Puig ha optat finalment per mantenir la paritat entre homes i dones en el Consell sorgit del Pacte del Botànic, que ha sigut un dels seus signes d'identitat. Barceló es va acostar definitivament al nucli de confiança de Puig, procedent del sector que va estar vinculat a l'exministra Leire Pajín, en l'últim congrés del PSPV-PSOE, en el qual va ocupar en l'executiva del partit la secretaria de Ciutadania i posteriorment va accedir a la secretaria provincial d'Alacant.

Advocada de professió, Barceló ha sigut fins ara, com a portaveu adjunta del Grup Socialista, una de les figures més rellevants del PSPV-PSOE en les Corts Valencianes, en les quals ha tingut intervencions en diverses comissions d'investigació de la corrupció heretada de l'època del PP. No obstant això, no ha sigut la Sanitat la seua especialitat, un àrea en la qual el protagonisme corresponia al diputat, i metge, Ignacio Subías.

Barceló, nascuda a Sax el 1959, va ser una de les tres persones a les quals Ximo Puig va encarregar l'informe intern sobre el suposat finançament irregular del PSPV en 2007, al costat del secretario d'Organització José Muñoz i el director general de l'Agència d'Emergències José María Ángel. Un informe que va concloure sense trobar irregularitats.