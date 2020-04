Anatomia del General d’Alacant, l’hospital valencià amb més sanitaris afectats per coronavirus

Víctor Pedrera continua de baixa laboral per positiu per coronavirus. Aquest metge de família es va contagiar en el Departament de Salut d’Alacant, on exerceix com a metge de família en atenció primària. Està des del 19 de març a casa.

“Encara tinc simptomatologia, tos, parestèsia, pèrdua d’olfacte… però he tingut sort, perquè el virus no ha reaccionat com a pneumònia”, conta per telèfon. Ell és un dels 146 sanitaris infectats de l’Hospital General d’Alacant, el departament amb més professionals afectats de la Comunitat Valenciana.

Aquesta xifra representa el 10,69% del total dels sanitaris infectats en el conjunt de la Comunitat, on, segons dades aportades per la Conselleria de Sanitat, aquest divendres hi ha 1.377 positius entre professionals. L’Hospital d’Alacant dobla en contagis el de La Fe de València, amb 66 (4,79%), Dénia, 59 casos (4,28%) o Elx, 49 (3,55%). Respecte al personal en quarantena, Alacant es dispara fins a 746 casos, el 37,81%, mentre que La Fe és el següent, amb 202 (10,23%).

En un moment en què la pressió hospitalària comença a caure i les altes a repuntar, ens preguntem com ha viscut el centre públic alacantí, el segon de referència a la Comunitat, un dels moments més difícils en les seues sis dècades d’existència.

“No dorm a les nits, la meua dona em fa valerianes i de tant en tant em prenc un diazepam”. Qui parla és Antonio (nom fictici), un dels infermers que han sigut contractats en les últimes setmanes per reforçar una plantilla minvada que, segons xifres oficials, comptava amb 3.893 professionals el 2018 (La Fe, 5.784).

Antonio està cobrint una companya infermera que, com Víctor, va donar positiu per coronavirus al principi de la crisi sanitària. “Ara hi ha sanitaris, però abans no n’hi havia prou”, esgrimeix en al·lusió a les retallades sanitàries del 2008. Aquest és un dels motius a què al·ludeixen totes les fonts professionals i sindicals consultades, juntament amb la precarietat laboral que arrossega el personal, però no explica la singularitat d’Alacant.

“Es va tardar molt a implantar les mesures de reestructuració”, avança Víctor Pedrera com a sotssecretari general de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics i secretari provincial.

“La gerència de l’hospital va tardar una setmana i mitja a prendre mesures de caràcter reestructuratiu perquè li vam dir la setmana del 2 de març que suspenguera l’activitat programada, les consultes i les cirurgies demorables, que el que venia era gros, i no ens va fer cas”, es lamenta.

Escassetat d’equips de protecció

En el cas d’Antonio, recorda que, al principi de la crisi, ell i els seus companys atenien pacients sense màscara, sense guants i sense bates de protecció, sense que els pacients portaren la màscara posada, “veient de 30 a 45 pacients al dia, i això ha portat que hi haja tants sanitaris infectats”.

“Ha faltat material de protecció a tots els nivells, fonamentalment en atenció primària, perquè la majoria dels afectats no estan en les UCI, ni en els serveis de medicina interna, estan en primària”, explica Víctor.

És una denúncia que es repeteix en altres sindicats, com el CSIF, el delegat del qual Carmelo Bernabéu afirma que el departament presenta “clarament un brot intrahospitalari incontrolat”. “Continuem denunciant que cal adequar les màscares al risc dels treballadors, així com facilitar EPI que disminuïsquen les inacceptables xifres de contagi”, apunta.

“Som coneixedors que moltes vegades aquestes mesures de protecció no es faciliten al personal del nostre departament”, assenyala. “Aquestes faltes de mesures de protecció estan directament relacionades amb aquest brot intrahospitalari que en aquests moments està incontrolat”, afig.

No obstant això, altres sindicats, com Comissions Obreres o el Sindicat d’Infermeria d’Alacant neguen la falta de material. “Recursos materials, n’hi ha, en aquest aspecte no hi ha problema. Es racionalitza molt per fer-ne un bon ús”, explica una portaveu de les infermeres.

No és cert que no hi ha hagut manca de material, el problema és que està restringit i se’n dona un ús racionalitzat”, afig Francisco Tevar, de CCOO.

Aquest delegat creu, a diferència de la resta de les fonts, que el personal d’Alacant ha patit especialment la pandèmia per l’afluència de madrilenys a la província. “Van ser els primers casos que vam tindre a Alacant i ens va pillar desprotegits, perquè no ens ho esperàvem”, diu.

“Fins aqueix moment no es recomanava portar màscares, llevat de casos manifestos i aquesta gent no se la va atendre amb les mesures pertinents”, considera.

Tests massius

No obstant això, sanitaris i sindicats sí que es posen d’acord a assenyalar que, si hi haguera hagut tests de detecció entre el personal les primeres setmanes, el brot del General d’Alacant no hauria sigut tan accentuat.

“Els tests brillen per l’absència”, denuncia Víctor Pedrera, metge del centre de salut del barri de Sant Blai. “La setmana del 8 al 12 de març, el Servei d’Anestèsia va tindre 9 infectats i no es van fer tests a cap; com que no presentaven simptomatologia, van decidir que no eren portadors i algun pot ser que ho haja sigut com a asimptomàtic i estiga contaminant”.

En el seu cas, ha acabat contagiant de coronavirus la seua dona, que de moment es manté estable. De la seua banda, Antonio desconeix si és positiu de Covid-19, però sospita que ha contagiat la seua parella i que tots dos l’han passada. “No hem tingut febra, sí tos entretallada, malestar general, pèrdua de gust en el paladar, dolor d’ulls, d’extremitats i d’esquena i sudoració a la nit”.

Informe intern

Al final del mes de març, quan ja s’havia disparat el nombre de professionals amb coronavirus en el General d’Alacant, l’Àrea de Medicina Preventiva d’aquest departament va donar a conéixer un estudi que concloïa que el 54,8% dels casos confirmats de Covid-19 entre el personal eren per contagi directe entre companys.

“Ens ha cridat molt l’atenció aquest estudi, és clar que hi ha hagut contagi entre companys, però que diguen que la majoria han sigut per culpa nostra…”, critica el Sindicat d’Infermeria.

“No sabem com ho han fet, manca de qualsevol validesa, no ens ho creiem”, afig el Sindicat Mèdic. Aquest informe assenyala que el 27,4% dels sanitaris s’ha contagiat per portadors de fora de l’hospital, mentre que només el 17,8% dels professionals ha donat positiu per contagi directe amb pacients amb coronavirus.