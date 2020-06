Anticorrupció assumeix la investigació a l’alcalde d’Oriola del PP per haver cobrat d’assessor sis anys sense acudir al seu lloc de treball

La fi del confinament ha portat el desbloqueig de la causa oberta contra l’alcalde d’Oriola, Emilio Bascuñana, del PP, per haver estat sis anys sense acudir al seu lloc de treball quan era assessor en la Direcció Territorial de Sanitat a Alacant entre el 2007 i el 2014. La Fiscalia Anticorrupció ha assumit la causa derivada de la Fiscalia Provincial i ja ha començat la investigació, que ve amb dos informes previs que apuntalen les irregularitats comeses pel polític del PP en el seu passat laboral, mentre compaginava el seu lloc en la sanitat valenciana amb la presidència de la Creu Roja a Alacant.

El fiscal delegat de la Fiscalia Anticorrupció a Alacant Pablo Romero és qui instrueix la causa i, segons ha pogut saber eldiario.es, ha citat per al pròxim 16 de juliol com a testimoni la inspectora adscrita a la Direcció General de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat que va segellar l’informe que acredita que Bascuñana no va aparéixer mai pel lloc de treball com a assessor pel qual cobrava un sou de 55.000 euros bruts anuals.

Aquesta inspectora va signar l’informe, que posteriorment Sanitat va enviar a la Fiscalia Provincial, que evidenciava que Bascuñana no va passar mai pel lloc de treball que tenia assignat en la direcció territorial, ni va agafar vacances, ni va presentar cap informe, ni tampoc una baixa laboral. A més, era una persona desconeguda per als funcionaris del departament, malgrat haver-hi estat adscrit sis anys.

On si que va fer algunes faenes esporàdiques a partir del 2012 –no s’ha trobat res entre el 2007 i el 2012– va ser en la seua plaça de metge de família en ambulatoris de pedanies d’Oriola, encara que continuava renovant la seua adscripció funcional a la direcció territorial, cosa que, en més de dos anys de polèmica des que eldiario.es destapara l’escàndol el 29 d’abril de 2019, no ha aclarit.

Delicte d’apropiació indeguda

Després d’aquesta denúncia inicial de Sanitat, una fiscal instructora adscrita a la Fiscalia Provincial d’Alacant va fer una investigació i va concloure que el polític oriolà hauria comés un delicte d’apropiació indeguda per haver estat sis anys cobrant com a assessor sense acudir al seu lloc de treball. Aquesta actuació va confirmar que el possible il·lícit penal no estava prescrit i que, en cas d’acabar en un jutjat, les penes de presó van de tres anys a sis.

Aquesta investigació primerament va ser remesa a Oriola perquè fora instruïda en la fiscalia de l’àrea Elx-Oriola, ja que el delicte hauria sigut comés en la capital del Baix Segura. Finalment, ha sigut la Fiscalia Anticorrupció la que ha agafat les regnes de la investigació i ha començat les citacions de testimonis i a reunir informació.

Quan la Fiscalia Provincial va concloure al novembre del 2019 que Bascuñana podria haver comés un delicte d’apropiació indeguda, és a dir, haver cobrat diners públics sense anar a treballar, l’alcalde d’Oriola va assegurar que es tractava d’“un moviment de papers” i que no hi havia “res de nou”. No obstant això, ara el fiscal delegat Anticorrupció, que assumeix des de fa setmanes la investigació, haurà de decidir si segueix avant com pretenia la Fiscalia Provincial, si amplia el nombre de presumptes delictes comesos, com la malversació de cabals públics, o si sobreseu la causa.

En cas d’assumir les tesis de la Fiscalia Provincial, que han apuntalat tres informes interns de Sanitat i el concloent de la inspectora, presentarà una denúncia en el jutjat, que serà qui continue amb les perquisicions.