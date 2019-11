Antifrau porta a la Fiscalia els dos últims alcaldes de Benidorm per no haver clausurat un restaurant il·legal en una illa protegida

El restaurant de la coneguda illa de Benidorm, situat dins del Parc Natural de la Serra Gelada, continua funcionat a ple rendiment. Més de 100.000 turistes a l’any visiten aquest negoci privat propietat de l’empresari José Cervera al paratge protegit per menjar-se una paella i beure’s una sangria. El negoci és milionari i funciona des de fa més de 40 anys, però té un problema: és il·legal i sempre ho ha sigut.

El restaurant no té llicència ni títol concessional i està en domini marítim propietat de l’Estat, que n’ha ordenat la demolició sense èxit. El negoci té una denúncia de la Conselleria de Medi Ambient per abocaments il·legals al Parc Natural. Fins i tot el Departament de Tributs de l’Ajuntament de Benidorm va iniciar l’any 2013 un procés per a deixar de cobrar els diners que el negoci pagava fora de tot control i sense criteris objectius. Però les cuines i els assortidors de cervesa al paratge protegit continuen funcionant sense que els alcaldes del municipi hagen fet res per evitar-ho.

I és ací que s’obri el nou capítol de l’última illa del tresor espanyola. L’Agència Valenciana Antifrau ha acabat una investigació exhaustiva de més d’un any i mig i ha conclòs que la inacció de l’Ajuntament de Benidorm amb aquest negoci il·legal construït en un paratge protegit podria ser constitutiva de delicte. I s’hi assenyala els dos últims alcaldes: el socialista Agustín Navarro i el popular i regidor actual Toni Pérez Pérez. L’informe de l’agència contra la corrupció consta de 28 pàgines i ja s’ha presentat davant la Fiscalia perquè prosseguisca la investigació i hi actue en conseqüència.

Dos turistes prenen el sol enfront de la coneguda illa de Benidorm. EFE

L’informe de l’Agència Valenciana Antifrau repassa de manera detallada totes les il·legalitats comeses pel negoci i censura durament que el restaurant no estiga clausurat. “És totalment injustificable que no es duguen a terme les accions necessàries per a fer complir la legalitat pel que fa a l’activitat de restauració desenvolupada en aquestes instal·lacions; sembla que hi haja algun tipus de voluntat en els regidors de l’Ajuntament de Benidorm més enllà del compliment estricte de la llei, que dona lloc a tota mena d’accions que permeten la continuïtat de l’activitat il·legal desenvolupada”, argumenta l’informe d’Antifrau.

Sobre l’exalcalde socialista Agustín Navarro, l’informe, que ja està a les mans de la Fiscalia, assegura: “Navarro sabia perfectament la il·legalitat que cometia, ja que el bar ocupava domini públic sense títol concessional i sense llicència, fet que hauria hagut d’implicar accions per a fer-lo tancar immediatament, actuació que no es va dur a terme, de manera que es va permetre de manera omissiva la continuïtat de l’activitat”. I és que durant el seu mandat el mateix Ajuntament va deixar de cobrar taxes al restaurant, raó per la qual l’exalcalde “ha sigut plenament conscient de la situació d’il·legalitat”.

Benidorm, amb l’illa on se situa el restaurant de fons. EFE

Quant a l’alcalde actual, Toni Pérez (PP), l’informe d’Antifrau fa una avaluació semblant a la del socialista Navarro. Fins i tot la seua regidora d’Urbanisme, Lourdes Caselles, va arribar a signar una sol·licitud de clausura del restaurant l’any 2016 perquè no tenia llicència. Però el negoci ha seguit avant i continua funcionant. “Els tres últims alcaldes de Benidorm –Vicente Pérez Devesa, l’anterior als dos investigats va morir l’any 2006– han conegut àmpliament les activitats desenvolupades a l’illa, si bé cap no ha actuat com correspon a dret; es desconeix la justificació tècnica o jurídica que haja pogut conduir aquests edils a permetre la consolidació d’una activitat clandestina a l’entorn d’un parc natural”.

L’informe afig en les conclusions que la documentació estudiada “indueix a pensar en un designi, una consciència i voluntarietat d’infringir el dret i torçar els interessos generals”. L’acció dels alcaldes, afig, “no la dirigeixen envers allò que la llei exigeix, que seria ordenar el cessament de l’activitat presumptament clandestina que s’exerceix a l’illa de Benidorm. Aquesta Agència desconeix quina és la finalitat pretesa permetent la continuació d’una activitat amb aquestes característiques”.

L’Ajuntament va defensar el negoci privat

Però encara n’hi ha més. “Fins i tot quan l’administració competent va acordar la recuperació de l’illa de Benidorm i la restitució dels terrenys a l’estat anterior, amb el desnonament consegüent de les persones que l’exploten, l’actuació del consistori va consistir a oposar-se a aquest acord i tractar d’aconseguir una concessió en una mena de defensa d’interessos particulars per damunt dels drets del seu propietari legítim i, fins i tot, de la defensa d’un parc natural”, censura l’informe.

Antifrau alerta, a més, dels riscos per a les persones que visiten l’establiment, perquè el restaurant no té projecte tècnic ni llicència d’activitat. Apunten els investigadors que hi ha riscos pel que fa a “la resistència i l’estabilitat de l’estructura”, risc d’electrocució, intoxicació, contagi de malalties i d’incendis.