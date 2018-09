Antifrau calcula en 1'1 milions la pèrdua de l'erari públic per les prejubilacions irregulars de l'EMT

L'Agència Antifrau considera irregular que l'EMT pagara amb diners públics jornades de treball no realitzades pels empleats. L'organisme dirigit per Joan Llinares s'ha pronunciat sobre l'acord dels sindicats amb l'empresa de transport municipal de València, arran d'una denúncia de la pròpia empresa en 2017.

El Tribunal d'Arbitratge va donar validesa a l'acord, matisant que "sempre que existisca una autorització expressa, en aquest cas de l'Ajuntament de València, i sempre que no es produïsca un frau a la Seguretat Social, cosa en el que no entra el procés arbitral". Un aspecte que Antifrau qüestiona, ja que els salaris es financen amb cabals públics procedents de tarifes municipals, transferències de pressupost o fons estatals. "Si amb diners de naturalesa pública s'abonen jornades de treball que efectivament no s'han realitzat, hi ha fons públics que s'han desviat de la seua finalitat d'interès general", cita l'informe d'Antifrau.



Segons la investigació de l'agència depenent de les Corts Valencianes es registraven jornades inferiors a les estipulades en el contracte. Fins i tot, diu l'informe, en dos casos no es va registrar cap jornada de treball i es va cobrar el salari corresponent a 131 hores. És a dir, dos empleats no acudien al seu lloc de treball i cobraven el mateix que els altres. El frau, estima l'Agència, superaria el milió d'euros. Concretament, 1.129.643 euros entre 2014 i 2018.

No obstant això, l'entitat no entra a considerar si és o no legal reduir la jornada mínima legalment establida per a la jubilació parcial. L'Agència apunta al fet que des de l'EMT es va organitzar un sistema d'incompliment de les jornades que tenia com a conseqüència l'abonament d'hores de treball no realitzades.

L'acord dels sindicats de l'EMT i la direccio de l'empresa es va realitzar en 2001 i es va confirmar després en 2013, deixant la jornada a realitzar per a optar a la prejubilació en 65 hores i no en 131 com marca la llei. Segons el Tribunal d'Arbitratge, l'acord segueix vigent i els sindicats UGT i CGT celebren, de moment, el que consideren una victòria contra la regidoria de Mobilitat.