Podem estudia personar-se en la investigació pel finançament del PSPV a Gandia i Benidorm

Podem estudia personar-se en les causes obertes pel presumpte finançament irregular del PSPV per a obtenir tota la informació que no han facilitat. Els morats van avisar la setmana passada que l'autoavaluació de socialistes i nacionalistes no els convencia i que veien moltes llacunes, plantejant fins i tot una auditoria externa dels seus comptes. Aquest dimarts, el portaveu Antonio Estañ ha advertit que es plantegen la via judicial per a conèixer de primera mà les suposades irregularitats comeses a Benidorm i Gandia.

Quatre jutjats investiguen si l'agència de comunicació Crespo Gomar, que va fer la campanya del PSPV, va actuar com Gürtel. El jutjat de València va considerar que el suposat delicte electoral, és a dir, el finançament il·legal de les campanyes del PSPV i del Bloc en 2007, formació a la qual inicialment també es va investigar, està prescrit i que uns altres no eren de la seua competència.



Els socialistes, de moment, sembla que s'han emportat la pitjor part, ja que dos jutjats de Madrid investiguen adjudicacions de contractes en el Ministeri de Sanitat i en el d'Habitatge en l'època de Zapatero, mentre que els suposats delictes del Bloc han quedat arxivats. Així doncs, els de Estañ no podrien personar-se respecte als nacionalistes perquè no hi ha investigació oberta.

Estañ, que ha assenyalat que és una possibilitat, assumeix que això implica no tenir massa confiança en els seus socis de Govern. No obtant, considera que la tercera pota del Pacte del Botànic ha de ser "implacable amb qualsevol ombra de corrupció" perquè els dubtes sobre dues formacions que el componen "posen en joc la legitimitat del Botànic". El portaveu de la formació morada crítica que els socialistes apel·len al desconeixement del modus operandi de part del partit perquè no correspon a la seua federació, com és el cas de Benidorm. "No convé ni al Consell ni al Botànic que això s'allargue", ha assenyalat.

El grup parlamentari insisteix en la creació d'una comissió d'investigació dels comptes de PSPV i Bloc que esclarisca quin paper complia l'agència Crespo Gomar i que no impedisca les perquisicions sobre el finançament del PP i el Cas Taula.