Mónica Oltra assegura que Cruz Roja té ja preparat l'acolliment dels refugiats de l'Aquarius

La vicepresidenta del Govern valencià, Mónica Oltra, ha confirmat que els refugiats a bord de l'Aquarius seran repartits en tres vaixells i que Creu Roja ja té preparat el seu primer acolliment en el port de València.

Les 629 persones que viatgen en l'Aquarius es troben en una situació "límit": entre ells hi ha més de 120 xiquets i dones embarassades, estan "amuntegats" i tenen aliments per a 24 hores, ha assenyalat Oltra en declaracions a la Cadena SER.

La vicepresidenta valenciana ha explicat que Creu Roja s'encarregarà, donada la seua àmplia experiència, del dispositiu de l'acolliment durant les primeres hores i els primers dies dels immigrants, i que ja estan preparats els llits i els aliments necessaris per quan desembarquen en el port de València.

Ha precisat, a més, que han demanat tenir una "radiografia" dels perfils d'aquestes persones per a saber abans que arriben a València la seua situació mèdica o les edats dels xiquets, amb l'objectiu de poder preparar millor els dispositius per a atendre'ls.

A més, en la reunió de la comissió per a l'atenció i acolliment de persones refugiades i desplaçades forçosament, convocada per a aquest dimarts, es tractaran les "derivacions" d'aquestes persones després del primer acolliment, per al qual compten amb l'oferiment de les altres deu comunitats autònomes que, al costat de la Comunitat Valenciana, van signar el 2015 un manifest per a poder acollir refugiats.

Oltra ha assegurat que totes les ONG estan mobilitzades, així com entitats privades, l'Arquebisbat de València i persones a títol individual, i ha agraït a la societat valenciana i l'espanyola que s'haja "bolcat" amb oferiments per a assistir a aquestes persones.

"Això no podríem fer-ho si no tinguérem una societat que està absolutament compromesa amb el dret humanitari i que no vol que el nostre Mediterrani es convertisca en una fossa comuna, sinó que siga el front de cultures i de pobles que sempre ha sigut", ha assegurat.